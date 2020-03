Holnaptól a temesvári járványkórház Covid-19 kezelőközpont lesz

A temesvári Victor Babeș Járványkórházat teljesen átalakítanák, hogy maximálisra növeljék a koronavírus fertőzöttek fogadásának számát. Azokat akik más megbetegedés miatt vannak beutalva más egészségügyi egységekbe fogják szállítani – nyilatkozta az Agerpresnek az intézet vezetője, dr. Virgil Musta.



Az intézményvezető azt is közölte, hogy eddig 32 Covid-19 igazolt eset van befektetve a temesvári kórházba, illetve további két gyanús eset, akik egy elkülönített részlegen vannak. Az esetek között többen más megyékből érkeztek, és egy erre a célra felszabadított emeleten vannak elhelyezve. Hétfőn újabb emeletet szabadítanak fel, így további 14 ággyal bővül az koronavírussal fertőzöttek ellátásának kapacitása. A szükségállapot érvénybe lépése után, a teljes kórházat a Covid-19 fertőzöttek számára fogják fenntartani, nyilatkozta az orvos.



E szerint további intézkedések lesznek szükségesek a helyzet megfelelő kézben tartása érdekében, azaz felfüggesztik az osztályokon érvényes egészségügyi csapat ügyeleti rendszerét, helyette folyamatos kommunikáción alapuló működést léptetnek érvénybe. A fertőzésveszély kitettségének csökkentése érdekében négy egészségügyi csapat létrehozását javasolja Virgil Musta, hogy elkerüljék az azonos részlegekbe való bejárást. Így fertőződés esetén csak egy orvos esik ki a munkából, nem a teljes orvosi gárda.



A vezető orvos azt is elmondta, hogy hazaengedik azokat a jelenleg beutalt embereket, akiknek a kezelése otthon is folyatható, például két kanyarós gyereket, akik otthoni ápolást kapnak a továbbiakban.



Azokat a betegeket, akik nem koronavírussal vannak megfertőzve, lehetőség szerint átszállítják a CFR Kórházba, hiszen az intézmény rendelkezik egy különálló épülettel, illetve a megyei kórház is átvesz néhány esetet.



A Temes Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vasárnapi jelentése szerint a Covid-19 miatt 380 ember lakhelyi elkülönítésben van a megyében, és 87 intézményes karanténban. Mostanig a temesvári Járványkórházban két koronavírus fertőzött gyógyult meg. (agerpres)

