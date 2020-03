A belügyminiszter tanácsadója szerint a szükségállapot alatt az élelmiszerek árusítását nem korlátozzák, az országot nem zárják le

Traian Berbeceanu, Marcel Vela belügyminiszter tanácsadója a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben arról ír, hogy az élelmiszereket továbbra is ugyanúgy be lehet majd szerezni, mint ahogy a szükségállapot előtt.



A g4media román nyelvű portál szerint a hatóságok egész éjszaka megbeszélést folytattak a szükségállapot procedúrájáról, majd egyöntetű döntés született arról, hogy az intézkedéseket fokozatosan vezetik be.



A fent említett forrás szerint egyes javaslatok szerint megtiltanák majd a bizonyos települések közötti mozgást is, de azt csak kifejezetten akkor, ha valahol robbanásszerűen nő az igazolt fertőzöttek száma. Ugyanakkor a nagyon forgalmas helyeket lezárják, mint ahogyan más országokban is tették a hatóságok.







A szervek által meghatározott javaslatokat a miniszterelnöknek kell benyújtania, hogy bekerüljön az elnök által kiadott rendeletbe, amellyel a szükségállapotot hivatalosan kihirdetik. (g4media, hírszerk.)



