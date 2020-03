Egy lombardiai lap halálozási hírein látszik legjobban, hogy mennyire súlyos a helyzet Olaszországban

A BBC közölte azt a videót, amin valaki összehasonlítja egy észak-olaszországi lap február 9-i és március 13-i számának a halálozási rovatát.



A lombardiai tartomány lapjában február 9-én, amikor még nem tombolt a koronavírus, mindössze másfél oldalt tettek ki az halálozási hírek, míg a márciusi számban már 10 oldalt foglaltak el a nekrológok.





