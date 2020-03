Elmarad a csíkszeredai flashmob, Ráduly meggondolta magát

Elmarad a Csíkszeredába tervezett „villámcsődület”, jelentette be a Hajrá Csíkszereda Facebook-oldalán Ráduly Róbert. Csíkszereda polgármesterének az volt az ötlete, hogy március 15-e alkalmából flashmobra hívja a város lakóit.







A felhívásra a román média is felfigyelt és beszámoltak arról, hogy miközben minden eseményt és rendezvényt lemondanak az országban a koronavírus járvány miatt, addig a csíkszeredai polgármester mégis rendezvényt szervezne.



A vasárnapi videóüzenetében a polgármester azt mondja, hogy a felhívás elérte a célját, mivel arra felfigyelt a bukaresti román sajtó is.



„A bukaresti média ingerküszöbét is sikerült ezzel elérni, hogy ezekben a zavaros, nehéz időkben kénytelenek voltak március 15-ről, minden magyarok ünnepéről ők is megemlékezni, tudomást venni arról a tényről, hogy mi is itt élünk”- mondta a polgármester, majd elismerte, hogy a tegnapi üzenetnek volt egy nem kívánt pánikkeltő hatása is.



„Mi továbbra is nyugalmat és biztonságot szeretnénk”- mondta, majd megköszönte azoknak, akik a magyar és a székely zászlót a nemzeti ünnepük alakalmával kitűzték a kapujukra, házaikra, ablakaikra. (hírszerk.)

