Összefoglaló az európai intézkedésekről: mindenhol kemény korlátozásokat vezettek be

Mivel a kontinensen fokozódik a járvány terjedése, az államok sorban hozzák meg a különböző intézkedéseket a szükségállapot kihirdetésétől, az oktatási egységek és egyes közintézmények bezárásán keresztül, határszakaszok lezárásáig - ezekből az intézkedésekről állított össze egy listát a Digi24.ro.



Spanyolország felkészül a legrosszabbra



A spanyol kormány a járvány terjedésére tekintettel szombaton elrendelte a szükségállapot kihirdetését. Ennek értelmében nyilvántartásba veszik és készenlétbe helyezik az összes regionális és lokális rendőrségi erőforrást, illetve a katonaságot, hogy amennyiben szükség adódik, bevethessék – írta az Agerpres.



Ugyanakkor Spanyolország szinte mindenhol karantént fog elrendelni, az embereknek csak munkahelyre, és a szükséges dolgok megvásárlása érdekében lesz szabad közlekedniük – gyakorlatilag mozgáskorlátozás lép érvénybe.



További intézkedéseket is foganatosítottak. Például az egészségügyi szolgáltató és ellátórendeszek teljességét a központi hatóságok alá rendelik, bezárták az oktatási intézményeket, a nem alapvető szükségleteket kielégítő kereskedelmi központokat, ahogyan a kulturális és sportintézményeket is, illetve a távolsági vasúti járatok számát is lecsökkentették.



A madridi kormány továbbá intézkedéseket tesz az élelmiszerellátás, az elektromos áram és a logisztika biztosítása érdekében.



Lakhelyi izoláció, látogatási tilalmak



Olaszországban lakhelyi elkülönítés van érvényben április 3-ig, csak munkába, a kórházba és alapvető ellátmányok megvásárlása miatt szabad elhagyni a lakást.



Szlovákiában, Horvátországban, Lettországban, Észtországban, Németországban, Oroszország egy részében és Norvégiában az állampolgárok, akik olyan területről érkeznek, ahol gócpont alakult ki, lakhelyi elkülönítésben kell maradniuk. Ausztriában jelenleg három faluban a teljes lakosságra az otthoni elkülönítés érvényes.



Spanyolországban és Portugáliában tilos kikötniük az utasokat szállító hajóknak, amely intézkedés érvényes több francia és norvég kikötőben is.



Franciaországban, Luxemburgban és Portugáliában tilos, Belgiumban korlátozott az öregotthonok látogatása.



Határlezárások, korlátozások



Csehország, Magyarország, Ciprus, Dánia, Litvánia és Szlovákia teljesen vagy részlegesen határzárlatokat rendelt el a külföldi állampolgárok részére.



Ukrajna felfüggesztette a légi közlekedést, miközben Oroszország csökkenti az Európai Uniós repülőjáratokat, és lezárta a norvég és lengyel határátkelőit.



Lengyelország, Szlovénia egészségügyi ellenőrzést rendelt el a határátkelőkön, illetve Németország is fokozott ellenőrzéseket tart a Franciaországi hátáránál.



Ausztria felfüggesztette a vasúti közlekedést, és gyakorlatilag lezárta a közúti közlekedést Olaszország irányába. A Franciaországba, Spanyolországba és Svájcba tartó repülőjáratokat is ideiglenesen felfüggesztette.



Olaszországgal több állam – köztük Románia is – felfüggesztette már a légi közlekedést. Svájc több másodlagos határátkelőpontot lezárt az Olaszországi határnál, amelyek a határon túli dolgozok átkelőpontjai voltak.



Norvégia fenntartja a jogát, hogy teljesen megtiltsa a területére való belépést, hogy megvédje magát a Covid-19 vírus okozta járványtól.



Felfüggesztett oktatás



Az iskolák és egyetemek zárva vannak Olaszországban, Lengyelországban, Görögországban, Írországban, Csehországban, Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szlovéniában, Litvániában, Norvégiában, Dániában, Luxemburgban, Ausztriában, Bulgáriában és Törökországban.



Hétfőtől felfüggesztik az oktatást Belgiumban, Franciaországban, Portugáliában, Svájcban, Horvátországban, Spanyolországban és a legtöbb németalföldi államban.



Tilos a gyülekezés



Olaszországban, Belgiumban és Cipruson tilos minden gyülekezés.



A cseheknél tilos minden 30 személy fölötti gyülekezés, Romániában az 50 személy fölötti. A 100-nál több személyű gyűlések tilosak Franciaországban, Dániában, Írországban, Svájcban, Hollandiában, illetve Ausztriában és Magyarországon is tilos ennél nagyobb számban összegyűlni zárt térben.

Finnországban és Svédországban a korlátozás 500 emberre vonatkozik, míg Németországban, Lengyelországban, Portugáliában 1000. A német fővárosban, Berlinben minden 50 személynél több embert fogadó eseményt töröltek, halasztottak, vagy felfüggesztettek.



Bezárt kereskedelmi egységek



A nem alapvető szükségleteket ellátó kereskedelmi egységeket bezárták Olaszországban, Ausztriában, Bulgáriában, Görögországban, Andorrában, Franciaországban és be fogják Spanyolországban is.



Ausztriában az éttermek be kell zárjanak 15:00 órától, míg Csehországban 20:00 és 06:00 között kötelesek zárva lenni.



Belgium és Franciaország tervezi a szórakozóhelyek, kávézók és éttermek bezárását. Itt az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül a kereskedelmi egységek hétvégente zárva vannak.



Berlinben a város vezetősége szombattól bezáratta a mozikat, színházakat, koncerttermeket és sportlétesítményeket – a fitnesz szalonokat is beleértve –, mint ahogy a kocsmákat, sörözőket, kaszinókat és klubokat. A berlini éttermek csak akkor maradhatnak nyitva, ha tudják biztosítani a kliensek közötti 1,5 méteres távolságot. A kórházi betegeket tilos lesz látogatni egy új szabály értelmében, kivéve a 16 év alattiakat és a válságos helyzetben lévő betegeket. Az idősotthonokban nem fogadnak 16 évnél fiatalabb látogatókat.



Görögországban bezártak a tengerparti létesítmények, a múzeumok és a régészeti telepek. Franciaországban a Louvre, a Versailles-i kastély és az Eiffel torony sem látogatható. (hírszerk., digi24)

Nyitókép: EPA

