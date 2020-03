Kelemen Hunor: március 15-én is vigyázzunk egymásra!

Március 15. legszeretettebb ünnepünk. Talán nem véletlenül, hiszen legértékesebb kincsünk a szabadság. A mai napon a szabadságharc hőseit, Petőfit, továbbá merész és nagyot álmodó társait ünnepeljük – és az ünnep mindannyiszor lehetőséget teremt arra, hogy egy kicsit szorosabbra fonjuk kötelékeinket, a magyarok közösségének kötelékét – olvasható Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnökének március 15-ei üzenetében.



„Amióta megszűnt a diktatúra, az elmúlt harminc esztendőben még nem fordult, nem fordulhatott elő, hogy az erdélyi magyarok ne ünnepeljék közösen március 15-ét, a szabadságunk szent napját. Idén azonban nélkülöznünk kell a közös ünnep élményét. Nem tartunk köztéri ünnepséget március 15-én, mert vigyázunk egymásra. A magunk felelősségére hoztuk ezt a döntést, mert felelősen kell döntenünk, mindig. És a felelős döntés idén az volt, hogy legyünk észnél, vigyázzunk egymásra, mert nem lehet közösen ünnepelni akkor, ha az egy világjárvány fertőzésének aránytalanul magas kockázatát hordozza magában” - fogalmaz a szövetségi elnök.



Kelemen azt írja: ükapáink azzal jártak el helyesen, hogy „kardot rántottak a szabadságért”, a mai magyarok pedig úgy járnak el bölcsen, ha ügyelnek „a maguk és szüleik egészségére”.



„A világszabadságért érdemes kockáztatni. Egy világjárvány miatt azonban nem érdemes és nem is helyes. Vigyázzunk egymásra!” – fogalmaz Kelemen.



Az RMDSZ szövetségi elnöke szerint, Március 15. „örök ünnepünk marad”.



„Ünnepeljünk hát ma is, mint mindannyiszor az elmúlt három évtizedben. Úgy, mint egy meghitt családi ünnepen. Ki virággal, ki koszorúval, egyedül vagy többen. Mert ma nem a résztvevők száma, hanem a szabadságba vetett hit ereje és a felelősségteljes cselekvés tesz minket erőssé. Éljen március 15! Éljen a magyar szabadság!” – zárul Kelemen Hunor üzenete.



Az RMDSZ elnöke videóüzenetben is megemlékezett március 15-ről:



(agerpres)

