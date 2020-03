A miniszterelnök nyugodt, felelős hozzáállást kér az állampolgároktól a szükségállapot idejére

Vasárnap délután Ludovic Orban, Románia miniszterelnöke online sajtótájékoztatott tartott, amelyben értékelte a romániai helyzetet.



A miniszterelnök emlékeztetett, hogy sokak kritizálták és túl drasztikusnak ítélték a Romániában foganatosított intézkedéseket, viszont február 26-án az országban csak egyetlen megerősített fertőzött volt, ekkor Spanyolországban 2. Tegnapig Romániában 123 esetre növekedett a fertőzöttek száma, viszont Spanyolországban 4.221-re. Ludovic Orban szerint a számok azt mutatják, hogy a meghozott döntések és intézkedések hatásosak és jók voltak.



„Az a tény, hogy a vírus Romániában sokkal lassabban terjedt el, és a diagnosztizált esetek száma továbbra is viszonylag alacsony, a legjobb bizonyíték arra, hogy az összes megtett intézkedés hatékony volt” – idézi Orbant az Agerpres.



A kormány beiktatása után visszanyert teljes kapacitását arra fordítja, hogy csökkentse a románok koronavírussal való fertőzésének lehetőségét – jelentette ki a miniszterelnök.



„A beiktatási szavazással, amellyel a kormány visszanyerte minden jogkörét, lehetőségünk nyílik törvényerővel rendelkező normatív aktusok és sürgősségi rendeletek kiadására, és ezt a képességet ki fogjuk használni arra, hogy folytassuk a román állampolgárok COVID-19-el való fertőzésének minimalizálásához szükséges intézkedéseket” – hangoztatta Orban.



A szükségállapotról



a következőket nyilatkozta: azon lesznek, hogy minél kevésbé korlátozzák az emberi jogokat és szabadságokat a szükségállapot alatt. Csak a „legszükségesebb” intézkedéseket vezetik be, nyilatkozta.



Miután az államfő bejelentette, hogy hétfőtől kihirdeti a rendkívüli állapotot, minden tárcavezető véleményét kikérte a meghozandó intézkedések tekintetében – tette hozzá Orban.



Szükség van, főleg az egészségügy terén, a beszerzési eljárások egyszerűsítésére – hangsúlyozta a kormányfő, és hozzátette: meg kell erősíteni azokat az intézményeket - és itt a közegészségügyi igazgatóságokat hozta fel példának -, amelyek a járvány elleni harc „tűzvonalában” vannak.



Egy másik intézkedésként említette, hogy a hatóságoknak – alapos elemzést követően – elejét kell venniük, hogy bizonyos keresett gyógyszerek és más eszközök ára nagymértékben emelkedjen. Akár azt is lehetségesnek tartja, hogy maximálják egyes termékek, köztük a kesztyűk, maszkok, védőeszközök és fertőtlenítőszerek árát.



Ne essünk túlzásba a bevásárlással!



"Nem kell a megszokott igények fölött bevásárolni, nem áll fenn az élelmiszerhiány veszélye" – mondta a kormányfő. Ugyanakkor hozzátette, hogy a normál igényeket meghaladó vásárlás megfoszthatja a többi polgárt attól, hogy hozzáférjen bizonyos termékekhez.



A miniszterelnök felelős hozzáállást kért az állampolgároktól és arra ösztönözte őket, hogy tartsák be a hatóságok által bevezetett intézkedéseket.



Karanténból sajtótájékoztató

Elmondta, hogy bár negatív a koronavírus-tesztje, kötelessége 14 napig otthoni elkülönítésben tartózkodni – közölte vasárnapi online sajtóértekezletén Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő elmondta: úgy döntött, hogy nem otthon, hanem egy hivatalos épületbe különíti el magát, mert ott minden eszköz rendelkezésére áll, hogy betöltse miniszterelnöki tisztségét.



Hozzátette: családja nem tartott vele, ők otthon maradtak. (hírszerk., agerpres)

