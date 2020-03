444.hu: a fejlett kelet-ázsiai országok példája azt mutatja, hogy meg lehet fogni a járványt

A fejlett kelet-ázsiai országok megfogták a járványt, Európa egyelőre nem tudja - írja összeállításában a 444.hu. Óriási a különbség a SARS vírussal már megküzdött ázsiai országok és a többiek között: az alábbi grafikonon az látszik, milyen ütemben emelkedett a fertőzöttek száma azután, hogy egy országban megjelent a 100. fertőzött. Hongkong, Szingapúr, Japán és Dél-Korea meg tudta állítani a gyors terjedést, Irán, Olaszország, Spanyolország, az USA egyelőre nem.





forrás: 444.hu

Kína, úgy tűnik, túl van a nehezén. Dél-Korea megfogta a járványt, és nagyon alacsonyan, egy százalék alatt tudta tartani a halálozási arányt. A nyolcmilliós Hongkongban, a hatmilliós Szingapúrban, a 24 millió lakosú Tajvanon és a 126 milliós Japánban sem tudott kialakulni komoly járvány. Hongkongban mindössze négy halálos áldozatot és 138 fertőzést, Tajvanon egyetlen egy halálos áldozatot és 53 megbetegedést, Szingapúrban pedig 212 pozitív teszt mellett egyetlen áldozatot sem regisztráltak - összegzi a portál az adatokat.

Vajon mit tudnak ezek a kelet-ázsiai országok/városállamok, amivel hatékonyan védték magukat az új koronavírustól?

- teszik fel a kérdést. Először is: ezek mind nagyon gazdag, nagyon fejlett területek, erős egészségügyi rendszerrel és erős állammal. Ha Dél-Koreát és Japánt is idevesszük, akkor az öt államból három sziget, ami az elszigetelhetőség szempontjából elég fontos tényező. És alighanem az is sokat számít, hogy vannak közelmúltbeli járványtapasztalataik a 2002-2003-es SARS vírus miatt, ami mostani utódjánál, a SARS-Cov-2-nél halálosabb, de lassabban terjedő kórokozó volt. Országonként eltérő, 6 és 20 százalék közötti halálozási rátával ment át a SARS-járvány Kelet-Délkelet-Ázsián.