Vesztegzárat rendeltek el Csehországban

Országos vesztegzárat rendelt el a cseh kormány március 16-tól március 24-ig - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormány vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.



"Az intézkedés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása" - hangsúlyozta Babis. A miniszterelnök közlése szerint a kormány több mint 6 óra tárgyalás után összesen 15 határozatot fogadott el a témában.



A kabinet jelentősen korlátozza az emberek szabad mozgását. Nem hagyhatják el a lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak. További kivételt képez a gondoskodás a közeli hozzátartozókról. A rendelet betartását a hatóságok ellenőrizni fogják.



Újságírói kérdésre válaszolva Jan Hamácek belügyminiszter azt mondta, hogy "az emberek sétái a jó levegőn természetesen nincsenek betiltva, de a csoportosulás igen".



A cseh kormány válságstáb felállításáról is döntött, amelynek élén Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese áll, aki képzett járványügyi szakember.



Csehországban vasárnap késő este már 293 fertőzött személyt tartottak nyilván. Kettejük állapota súlyos, míg a többieknél enyhe lefolyású a kór - mondta Adam Vojtech egészségügyi miniszter.



A vasárnapi kormánydöntés tovább szigorította a hét folyamán bevezetett intézkedéseket. Csehországban szerdától határozatlan időre szünetel az oktatás, csütörtökön harmincnapos szükségállapotot hirdettek, szombattól zárva vannak a vendéglők, az üzletek, kivételt az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák képeznek, hétfőtől kezdve pedig le vannak zárva a cseh határok is.



Az új típusú koronavírus terjedése miatt külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől nem léphetnek be Csehországba, a cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre.



A határátlépési korlátozások nem érintik a kamionos teherszállítást, a kamionsofőröket, pilótákat és a szolgálatban lévő vasutasokat, valamint egészségügyi dolgozókat. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!