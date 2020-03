Nagy kereskedelmi hálózatok egyesülete: ne vásárolj többet a szükségesnél, gondolj másokra is!

A romániai nagy kereskedelmi hálózatok egyesülete (AMRCR) felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy senki ne vásároljon többet annál, mint amire szüksége van, továbbá biztosítanak mindenkit arról, hogy mindenki számára elegendő készletekkel rendelkeznek.



Közleményükben megértésüket fejezik ki, hogy sokan aggódnak a koronavírus- járvány miatt, és biztosítanak mindenki arról, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vásárlók és családjaik hozzájussanak a megfelelő alap-élelmiszerekhez.



Állításuk szerint szorosan együttműködnek a hatóságokkal, valamint a beszállítóikkal és a logisztikai partnereikkel is azon dolgoznak, hogy az üzletekben biztosítani tudják az áruellátást mindenki számára.



Az AMRCR megköszöni az alkalmazottainak az erőfeszítő munkát, és bizalmukat fejezik ki, hogy közös erőfeszítéssel le lehet majd küzdeni ezt a helyzetet. Ugyanakkor a vásárlókat is arra kérik, hogy legyenek óvatosak és fontolják meg, hogy miből és mennyit vásárolnak.



„Megértjük az aggodalmaikat, de ha többet vásárolnak annál, mint amennyire szükségük van, akkor az azt eredményezi, hogy mások pedig a szükséges termékek nélkül fognak maradni”- írják a közleményben, és arra kérik az embereket, hogy gondoljanak másokra is.



A közlemény végén mindenkit biztosítanak arról, hogy a szükséges termékeket mindenki számára elérhetővé tudják tenni. (presasm.ro/hírszerk.)



