Kvázi kijárási tilalmat rendeltek el Ausztriában

Jelentősen korlátozzák Ausztriában az emberek mozgását az új koronavírus-járvány megfékezése érdekében: vasárnap felszólították az osztrákokat, hogy vonuljanak házi karanténba, megtiltották az öt embernél népesebb összejöveteleket, és tovább korlátozták azon országok számát, amelyeknek az állampolgárai az országba léphetnek.



A korlátozó intézkedések hétfőn lépnek életbe, keddtől zárva tartanak az éttermek, és további korlátozások is várhatóak - közölte egy kormányszóvivő.



Felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat - áll a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy csak a velük együtt élő emberekkel tartsanak fenn társas érintkezést - tették hozzá.



Az embereket kérik, lehetőség szerint csak a halaszthatatlan munkavégzés, a szükséges élelmiszerek beszerzése és mások segítése céljából hagyják el a lakásukat.



Csak az öt főt nem meghaladó létszámú rendezvények, összejövetelek megtartása engedélyezett. A korlátozást a hatóságok ellenőrizni fogják, a nagyobb létszámú csoportban összeverődő embereket - akár egy játszótéren is - a rendőrök fel fogják szólítani, hogy menjenek haza.



Ausztria a beutazási tilalmi listára felvette Nagy-Britanniát, Hollandiát, Oroszországot és Ukrajnát is, és keddtől leállítja az ezekből az országokból érkező légijáratokat. A közlemény szerint ezekből az országokból csak azok léphetnek be, akik vállalják a kéthetes karantént, vagy érvényes orvosi igazolást mutatnak be arról, hogy egészségesek.



Ausztria korábban a szomszédos Svájcból és Olaszországból érkezők előtt zárta le a határait a koronavírus-járvány miatt, hétfőtől a legtöbb üzlet - kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat - zárva tart.



Ausztriában a fertőzöttek száma elérte a 800-at, hat ember meggyógyult, egy meghalt, a tesztet 8100 embernél végezték el. Fertőzéseket mint a kilenc ausztriai tartományból jelentettek.



Vasárnap egy bécsi kórházban elhunyt egy 65 éves beteg, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. Az esetet még tisztázni kell - közölte Michaela Riegler-Keil, a Ferenc József Kórház (KFJ) orvosigazgatója. (mti)



Nyitókép: Süeddeutsche Zeitung

