A Gates házaspár, a Welcome és a Mastercard összesen 125 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztését

A Bill & Melinda Gates Alapítvány 50 millió dollárt ajánlott fel a COVID-19 Therapeutics Accelerator programnak, amellyel a vírus elleni gyógyszerek fejlesztését, gyártását és terjesztését kívánják majd segíteni. A Gates Alapítvány mostani felajánlása része a múlt hónapban bejelentett 100 milliós keretösszegnek.



A amerikai milliárdos házaspár alapítványa mellett a Wellcome és a Mastercard is adakozott a programnak, az előbbi 50, míg az utóbbi 25 millió dollárt ajánlott fel a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.



Az felajánlók közös közleményt bocsájtottak ki, amelyben kifejtik, hogy számukra az is fontos, hogy a kifejlesztett gyógyszereket a gazdaságilag hátrányos helyzetűek számára is elérhetővé tegyék majd.



A COVID-19 Therapeutics Accelerator program az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a kormányzati, valamint magánszektor támogatóival, a politikai döntéshozó intézményekkel és a nemzetközi szervezetekkel is együttműködik majd.



Az adományozók úgy vélik, hogy a források hatékony megosztásával és a beruházások összehangolásával felgyorsítható a vírussal szembeni küzdelem, az említett program célja pedig, hogy a gyógyszerfejlesztés teljes spektrumát lefedje a kísérleti stádiumtól egészen a gyártásig. (Business Insider/hírszerk.)



Nyitókép: Ludovic Martin/AFP via Getty Images

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!