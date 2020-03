Az intenzív osztályra került a PNL-s szenátor, aki többeket is megfertőzhetett és védőfelszerelés nélkül vonult be a kórházba

Az intenzív osztályra került Vergil Chițac, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Konstanca megyei szenátora, aki miatt önkéntes karanténba vonult múlt pénteken a kormány, és aki nemrégiben találkozott a dévai polgármesterrel és a dévai városmenedzserrel is, akiknek később szintén pozitív lett a koronavírus-tesztje.



A hírről a szenátor lánya számolt be a Facebook-oldalán, aki elmondta, hogy édesapját hétfőn a a konstancai járványkórház intenzív osztályára szállították.



A szenátor lánya szolidaritást és megértést kért az emberektől, amiért édesapja több párttársát is megfertőzhette, köztük a Konstanca megye PNL elnökét is, mivel brüsszeli útjáról hazatérve jelentkeztek ugyan nála a tünetek, de bizonygatta, hogy egyszerűen csak megfázott, holott tudta, hogy a NATO-ülésen - ami miatt Brüsszelben tartózkodott - egy politikusnál szintén megállapították a fertőzést.



A szenátor felesége és a fia is kórházi megfigyelés alá került. A szenátor viselkedése egyébként sokak nemtetszését kiváltotta, amikor nyilvánosságra kerültek olyan képek, amelyek azt bizonyítják, hogy Vergil Chițac a kórházba szállításakor nem viselt semmiféle védőfelszerelést, a Digi24.ro újságírója szerint a szenátor maga utasította el, hogy bármiféle módon is elkülönítsék, esetleg kesztyűt vagy bármiféle speciális felszerelést adjanak rá. (G4media.ro/hírszerk.)

