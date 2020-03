Ha fontos a koronavírus elleni harc, tedd ki a kék-sárga-piros zászlót! Legalábbis ezt kéri a román hadsereg

A román hadsereg nemrég létrehozott egy Facebook-csoportot, ahol azt kérik a lakosságtól, hogy aki csak teheti, tűzze ki a román trikolórt, ezzel mintegy jelezvén, hogy szolidáris a koronavírus ellen küzdőkkel - írja a G4Media.ro. A csoport neve:"Románia, légy erős!" (România fii puternică!).



„Kedves románok, ez egy SZOLIDARITÁSRA VALÓ FELHÍVÁS! Minden csatában, amiben Románia részt vett, a katonák a zászló mögött egyesültek. És a #COVID 19 elleni harcban is meg kell mutatnunk, hogy együtt vagyunk!” - áll a felhívásban.



Azt is kérik, hogy ki ahova tudja, oda tűzze ki a trikolórt: ablakba, autókra, a munkahelyen. Szóval bárhová, mert szerintük ezzel ki lehet mutatni, ha valakinek fontos a fertőzés elleni közös fellépés, hogy elismered azok harcát, akik a vírus elleni csatában az első sorban vannak most.



A felhívás arra született válaszul, hogy Klaus Johannis ma kihirdette a szükségállapotot, a hadsereg szerint pedig együtt "szolidaritásállapotot" kell bevezetünk Romániában. (g4media)

