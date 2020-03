Harminc napos beutazási tilalom elrendelését javasolja az Európai Bizottság az EU-ba

Harminc napos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az európai uniós tagállamok vezetőit a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából hétfőn az Európai Bizottság, ezen időszak alatt kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.



Ursula Von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke a G7-országok vezetőivel tartott videókonferenciáját követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a javasolt tilalom kezdetben harminc napig tartana, de meghosszabbítása sincs kizárva. Kivételt képeznének a korlátozás alól a diplomaták, az áruszállítók, a szomszédos országokból ingázók, az EU-állampolgárok családtagjai, továbbá a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkezők.





