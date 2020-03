Több ezer román állampolgár rekedt az osztrák-magyar határon

Több ezer román állampolgár képtelen hazatérni, miután Magyarország hétfő éjféltől lezárta a határait a külföldi állampolgárok előtt.



Többen megosztották a közösségi médiában is, hogy mi történik velük, sokan panaszkodnak, hogy bár nem mehetnek be az országba, a hatóságoktól még vizet sem kapnak.



Néhány felvételen jól látható, hogy a románok leparkolták az autóikat az osztrák-magyar határon, az út közepén meg egy rendőrkordon akadályozza a továbbjutást.



Mindeközben románok ezrei szeretnének átjutni, van aki már a határnál vár, van aki éppen úton van Nyugat-Európából.



"Kérjük, hogy segítsenek, húszezren vagyunk, akik azt várjuk, hogy bemehessünk Magyarországra. Egyeseknek van pénze, másoknak nincs, és nagyon sok a gyerek is. Nagyon súlyos a helyzet. Kérjük, osszátok meg a segélykérésünket, hogy tudja meg az ország. Vannak jogaink, mi is román állampolgárok vagyunk" - írja például egy felhasználó, akinek a megosztása nagy figyelmet kapott.



Más azt sérelmezi, hogy a határőrök és a rendőrök nem elég, hogy nem engedik be őket, még ki is nevetik a helyzetüket, ugyanakkor azt is sérelmezik, hogy nagyon hirtelen döntötte el a magyar kormány, hogy nem enged át más állampolgárokat, és hogy kellett volna legalább 48 órát hagyniuk a határzár és a bejelentés között.



(hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!