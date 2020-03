A Maros Megyei Klinikai Kórház is olyan berendezésre gyűjt, melynek segítségével kimutatható a koronavírus

Egy speciális, a koronavírus (COVID-19 ) kimutatását segítő laboratóriumi berendezés megvásárlásához kér anyagi segítséget a Maros Megyei Klinikai Kórház a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a berendezés ára 70 ezer euró, ennek összegyűjtéséhez várják az adományokat.







Bárki, aki adakozni szeretne a kórház számra, az pénzt utalhat a következő számlaszámra: RO85 RNCB 0193 1666 7738 0001, vagy megvásárolhatja a berendezést a kórház számára, áll a bejegyzésben.



Beszámoltunk mi is róla, hogy Nagyszebenben több vállalat, civil szervezet, egyesüle, alapítvány, és magánszemélyek összefogásával is néhány nap alatt egymillió lej gyűlt össze a Megyei Sürgősségi Kórház számára.



A gyűjtést ott is azért szervezték, hogy az intézmény olyan felszerelést vásárolhasson, melynek segítségével kimutatható a koronavírus. (hírszerk.)



A nyitókép csak illusztráció. Fotó: Ro Health Review

