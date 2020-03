Szakértők: az esők és a koronavírus miatt javult a levegő minősége a városokban

Jelentős javulás észlelhető a városok levegőminősége tekintetében, Kolozsvár mutatói például „kizöldültek” a téli hónapokat követően. Ennek oka - a korlátozások mellett - az időjárás változása.



Lényegesen jobb adatokat mutatnak a környezetvédelmi minisztérium városi mérőállomásai most, mint amilyeneket a téli hónapokban mutattak. Különösen január végén volt kritikus a helyzet, amint megírtuk, elsősorban a szálló por koncentrációja haladta meg a megengedett maximális értéket. Az úgynevezett PM10-es frakció több városban is piros (rossz) jelzéssel került ki az értékeket mutató oldalra, ami eléggé aggasztó.



Most azonban a szálló por koncentrációja lényegében sehol nem lépi túl a kritikus értéket, sőt, a többi mutató is javult átlagosan véve. Kolozsváron például nemcsak a PM10-es érték lett sokkal jobb, de a főleg kipufogógázokból származó SO2 értéke is a világos zöld (jó minőségű) zónába került a korábbi sárga (közepes minőség) helyett.



A környezetvédelmi minisztérium egyenesen arról írt tegnap, hogy a bukarestiek „hegyi levegő minőségű” levegőt szívhatnak. A szaktárca szerint ez is bizonyítja, hogy a főváros levegőjének minősége elsősorban a zsúfolt közlekedés miatt rossz (az iskolai kényszerszünet illetve az egyéb korlátozások miatt lényegesen gyérebb most az autós forgalom, mint volt pár hete). Mint írják, nem voltak ennyire jók az értékek Bukarestben „amióta a mérőállomás működik”, megjegyzik ugyanakkor, hogy a kedvező időjárás is közrejátszott abban, hogy részlegesen eltűnt a város területéről az erősen szennyezett levegő.







Szatmárnémetiben is jelentősen javultak a minőségi mutatók január óta. Stier Izabella, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség laborvezetője azonban úgy véli, ez elsősorban az időjárásnak köszönhető, kisebb mértékben a csökkenő intenzitású forgalomnak. Mint elmondta, januárban a fűtésből származó apró részecskék miatt nőtt meg elsősorban a PM10-es érték, és a fő gondot a köd jelentette, ami miatt megült a város fölött a szennyezett levegő.



A szatmári megyeszékhelyen azóta élénkült a szél, és főleg az utóbbi hetekben igen gyakori esők miatt tűnt el a por jelentős része, a csapadék miatt ugyanis az apró szemcsék jó része a talajra került. Közrejátszott emellett az is, hogy melegebb az idő, ezért kevesebbet fűtenek az épületekben.





Január végén, főleg a köd miatt, rossz volt a levegő minősége Kolozsváron. A szálló por koncentrációja Marosvásárhelyen is nagyon magas volt.

"Kizöldültek" a mutatók. Kolozsváron a por mellett a NO2 koncentrációja is a zöld tartományba csökkent. Marosvásárhelyen is a kritikus szint alá került a szálló por koncentrációja.

, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának dékánhelyettese szerint Kolozsváron „szerencsés egybeesés” következménye a viszonylag jó levegő. A Transindex kérdésére úgy vélekedett, az időjárás mellett jelentős tényező a forgalom intenzitásának csökkenése is, elég ha csak arra gondolunk, hogy a kényszerszünet miatt nem hordják autóval iskolába a gyerekeket. Hozzátette: jó lenne, ha tanulnánk ebből és a jövőben tudatosan választanánk miné többen a kerékpárt vagy a tömegközlekedést, hiszen ezzel sokat tehetünk az egészségünkért.A szakértők úgy vélekedtek, a következő napokban, hetekben tovább javulhat a romániai városok levegőjének minősége: a járvány miatt várhatóan tovább gyérülő forgalom mellett ugyanis vége lesz a fűtési szezonnak, így még kevesebb szennyező anyag kerül majd a levegőbe.