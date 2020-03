Hivatalos: felfüggesztik az éttermek, bárok és kávézók működését

Kedd este sajtótájékoztató során ismertették a legújabb fejleményeket a koronavírus-járvánnyal és szigorításokkal kapcsolatosan. A sajtótájékoztatón Marcel Vela belügyminiszter kijelentette, hogy:



- "Az éttermekben, szállodákban, kávézókban és minden kereskedelmi helyen felfüggesztik az élelmiszerek, illetve alkoholtartalmú és alkoholmentes termékek kiszolgálását és fogyasztását".



- Ezek tevékenysége folytatódhat házhoz szállítással, vagy más olyan módszerrel, amennyiben a fogyasztó nem kell a kereskedelmi helyen tartózkodjon;



- Bezár minden fitneszterem, szépségszalon és minden zárt térben szervezendő kulturális, tudományos, vallási, sport- és gyógyászati tevékenység;



- Továbbra is tilos a több mint száz személy befogadására alkalmas rendezvény szervezése, a 100 főnél kisebb eseményeknél a résztvevők közötti távolság legalább egy méternek kell lennie.



- A fuvarozás vonatkozásában a 3,5 tonnát meghaladó járművek vezetőinek ezentúl kötelessége lesz, hogy a határátlépéskor kesztyűt viseljenek és fertőtlenítsenek;



- Felfüggesztik a légi közlekedést Románia és Spanyolország között az elkövetkezendő 14 napban;



- Az olaszországi repülőjáratok felfüggesztését további 14 nappal hosszabbítják meg március 23-tól kezdődően.



- A repülés felfüggesztése nem vonatkozik az állami tulajdonban lévő repülőgépekre, valamint a teher- és segélyszállítmányokra;



- A jelenlegi romániai helyzet nem indokolja a városok lezárását, vagy az élelmiszer-fejadagok bevezetését. Ezek hamis hírek!







A sajtótájékoztatón felszólalt Raed Arafat államtitkár is, aki arról beszélt, hogy a sürgősségi szolgálatot végző, intenzív terápiában és fertőzéses betegségekkel dolgozó rezidenseknek szerdán 12 óra után megszűnik a gyakorlatuk, jelentkezniük kell ezen időpontig az eligazító központokban, és szolgálatba helyezik őket ott, ahol nagyobb szükség van rájuk. A családorvosi és belgyógyászatban dolgozó rezidenseknek a Közegészségügyi Igazgatóságon (DSP) kell jelentkezniük. Ugyanakkor ha egy településen több kórház van, szükség szerint csoportosítják őket. Az egyetemi központokban negyedéves, vagy idősebb orvosi képzésben részt vevő diákokat toboroznak önkéntes ügyeletre, munkára, továbbá ugyanezt teszik olyan teleüléseken is, ahol posztliceális egészségügyi képzések vannak. Az innen toborzott önkéntesek ellátásáról az állam fog gondoskodni.





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!