Ne térjenek haza ebben az időszakban, üzeni a belügyminiszter a diaszpórában élőknek

Felhívást intézett Marcel Vela belügyminiszter a külföldön élő román állampolgárokhoz, hogy ne térjenek haza ebben az időszakban, hangsúlyozva, hogy ha az országba jönnek, intézményes vagy otthoni karanténba kell vonulniuk.



„Felhívást intézek a diaszpórában élő testvéreinkhez: az itthon élőknek nem jó, ha most hazajönnek. Tudniuk kell, hogy egyenesen karanténba vagy házi elkülönítésbe kell vonulniuk. Bölcsességükre és érettségükre apellálok most. Most jobban kell vigyáznunk gyermekeinkre, szüleinkre és nagyszüleinkre, mint eddig bármikor” - fogalmazott Vela.



Kedden több ezer román állampolgár rekedt az osztrák-magyar határon, akiket a magyar hatóságok a nap folyamán elkísértek egészen a nagylaki autópálya-határátkelőig. A hatóságok szerint a konvoj átvonulása a határon kedd éjszaka incidensek nélkül zajlott, viszont nem fejeződött be. Szerda reggel a nagylaki autópálya-határátkelő mind a tíz sávján zajlott a határellenőrzés, ennek dacára a várakozási idő meghaladta a 180 percet.



