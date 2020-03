RMDSZ: vörös és sárga zónák? Intézményes és otthoni karantén? Ezeket jó, ha tudod!

Mindenkire, aki az úgynevezett vörös zónákból érkezik Romániába 14 napos karantén vár az erre a célra kialakított helyszíneken, akik pedig az úgynevezett sárga zónákból érkeznek az országba, azok 14 napos otthoni elkülönítésre számíthatnak.



Érdemes azt is tudni, hogy a fenti szabályok azokra is vonatkoznak, akik a határátlépésnél a koronavírus tüneteit. Amennyiben a külföldről hazatérők találkoznak az itthon lévő családtagjaikkal, akkor nekik is otthoni elkülönítésbe kell vonulniuk 2 hétig.



Vörös jelzésű országok: Kína (Hubej tartomány), Olaszország,, Dél-Kórea (Daengu város és Cheongdo megye), Irán.



Sárga jelzésű országok: Kína (az ország többi része), Dél-Korea (az ország többi része), Spanyolország, Franciaország, Németország, Svájc, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia, Belgium, Svédország, Ausztria, Dánia, Japán, Malajzia.







Hegedüs Csilla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivője is arra kérte azokat, akik külföldről érkeznek haza Romániába, hogy cselekedjenek felelősen a családjuk, szeretteik és a közösségük érdekében:







Az RMDSZ által készített tájékoztató honlapon elérhető minden fontos információ a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról. Ezen az oldalon hiteles és naprakész információkat talál a kormányzat és az erdélyi magyar önkormányzatok intézkedéseiről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről is. (hírszerk.)



Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

