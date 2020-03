A koronavírus rövid története és fontos tudnivalók róla: a KMDSZ és az ESZEK videója Molnár Gézával

Dr. Molnár Gézát, az egyik legtapasztaltabb erdélyi epidemiológust hívta meg a Kolozsvári Egészségügyi Szakosztály (ESZAK) és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) a jelenlegi koronavírus-járványhoz köthető állapot tisztázásához. Habár a sürgősségi kormányrendeletek tömkelege lehetetlenné tette a 60 személynek tervezett előadást, a szervezők nem adták fel: a kedves nézők így egy 50 helyett közel 10000 főt elérő, élő közvetítésben hallották a szakember véleményét, illetve tanácsait – írja a szerkesztőségünknek eljuttatott közlemény.



Sámi Zsuzsa, az esemény moderátora, előbb a meghívott szakorvos közel 50 éves szakmai múltjának pár fontosabb mozzanatára kérdezett rá, megtudhatták például, hogy dolgozott már falusi rendelőben, de elnöki- és kormány tanácsadóként is, hogy több járványt is megélt már, sőt Románia első Hepatitis B elleni oltáskampányát is megszervezte, jelenleg pedig az Európai Betegségmegelőző és Ellenőrző Központ (ECDC) aktív szakreferense.



Az interjú elején Dr. Molnár ismertette többek között az egyes vírusok és baktériumok közötti eltéréseket, illetve ezekkel kapcsolatos érdekességeket mondott: például, hogy míg a baktériumok, amelyek önálló mikroorganizmusok, és csak 10%-a okoz megbetegedést, addig mindegyik vírus egy önmagában élettelen kórokozó, amelynek „életre kelésének” és szaporodásának elengedhetetlen részeként egy gazdasejtre van szüksége.



A nézőközönség megismerhette a koronavírus elektronmikroszkópos alakjából eredő megnevezésének titkát is, de talán ettől fontosabb alpont a koronavírusok történelmének ismertetése volt. A doktor úr rávilágított ugyanis arra, hogy a vírust először 1960-1964 között ismerték fel az állatvilágban, de az embereket fertőző koronavírus csak 2002-ben jelent meg, ami nem összetévesztendő a fejét először Wuhan (Kína) városában felütő COVID-19 vírussal, mert habár a koronavírusok családjáról van szó, eltérő vírusokról beszélünk.



Az élő közvetítés második felében a koronavírus terjedéséről, a fertőzött alanyok leggyakoribb tüneteiről és ugyanakkor a vírus gazdaszervezet (jelen esetben az ember) nélküli túlélési idejéről is szó esett. Statisztikai adatok és azok magyarázata sem maradhattak ki a repertoárból, fény derült például arra, hogy miért közelít az elhalálozási ráta 9 éves kor alatt a 0% fele, míg az idősebb korosztály (70+) illetve a krónikus betegek (asztma, cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések) esetében elérheti a 14.2%-ot is.



Ha érdekli a válasz az olyan kérdésekre, mint hogyan nyilvánulhat meg a betegség, létezik-e konkrét kezelés a vírus ellen, mikor lesz védőoltás ellene, milyen valós prevenciós technikák és tévhitek léteznek, akkor érdemes megnézni a videóinterjút, amelyet az ESZAK és a KMDSZ készített. A szervezők garantálják hogy, „azután új szemszögből láthatja a jelenlegi helyzetet!”







Az epidemiológus-szakorvos legfontosabb gondolatai pontokba szedve, amit mindannyiunknak fontos megjegyezni:



1. NINCS OK A PÁNIKRA, az intézmények bezárása és a nagyobb rendezvények lemondása csak megelőzési célból történt, nem pánikkeltési szándékkal.



2. Nincs kórokozó, amely kiirtaná az emberi fajt, mert úgy a saját szaporodásához szükséges közeget s végül önmagát pusztítaná el.



3. A légúti vírusfertőzések szezonálisan jönnek-mennek-visszajönnek, az általuk okozott halálozási ráta mértéke nem ad okot a pánikra.



4. A felelős, intelligens, megelőző viselkedésmód egyéni és közösségi szinten az alapja a vírus terjedésének megállításában.



5. És még egyszer a legfontosabb: NEM KELL ÉS NEM SZABAD PÁNIKOLNI!



Mit kell tudnunk a vírus terjedéséről és a fertőzés megelőzéséről címmel rövid tájékoztató videót készített Dr. Molnár Gézával a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is:





