Maros megyében is el lehet majd végezni a koronavírus-teszteket

Hamarosan két olyan gép is működésbe lesz helyezve Maros megyében, amellyel el lehet végezni a koronavírus-teszteket.



A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem tulajdonában van egy performáns gép, amely alkalmas a koronavírus-tesztek elvégzésére, és amely számára Maros Megyei Klinikai Kórház már megrendelte a szükséges teszteket. Emellett a Maros Megyei Klinikai Kórház megrendelt még egy berendezést, amely jövő héten fog megérkezni. A két géppel napi több mint 1000 tesztet lehet majd elvégezni.



A megyei kórház bővíteni fogja az intenzív osztály felszerelését is a koronavírusos betegek ellátása érdekében. A Maros Megyei Tanács ma rendkívüli ülés keretében 2,7 millió lejt utalt a Maros Megyei Klinikai Kórház számára a következő időszakban szükséges felszerelések és eszközök beszerzésére. Elsősorban az intenzív osztály felszereltségét fogják javítani, így többek között lélegeztető gépeket, intenzív ágyakat és életfunkció- monitorokat vásárol a megyei kórház.



"A megyei önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az orvosok és az asszisztensek rendelkezésére álljanak azok az orvosi eszközök és gépek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teszteljék a betegeket és kezelni tudják azokat, akik koronavírussal fertőzöttek. Örvendek annak, hogy a tesztek elvégzésének kérdése megoldódott. Bízok benne, hogy rövid időn belül megérkeznek a reagensek, és itt Marosvásárhelyen tudjuk majd elvégezni a teszteket. Arra kérem a megye lakosait, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és tartsák be a hatóságok által biztosított óvintézkedéseket. Vigyázzunk egymásra!"- fogalmazott Péter Ferenc, a Maros Megye Tanács elnöke.



A múlt héten a megyei önkormányzat jóváhagyott egy 100 000 lej értékű sürgősségi alapot is, amelyet a megyei vészhelyzeti bizottság rendelkezései alapján lehet felhasználni, ha szükséges lesz speciális helyiségek kialakítása a koronavírus - COVID 19 fertőzéssel gyanúsított személyek karanténba helyezésére.(agerpres)

