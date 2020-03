A koronavírus sem akadálya annak, hogy Antal Árpádot idén is megbírságolják a magyar zászlók miatt, sőt!

A hagyományoknak megfelelően idén is jár a bírság Antal Árpádnak, amiért március 15-én nem tűzött ki ugyanannyi román zászlót a városban, mint ahány magyart.



Iulian Constantin Todor Kovászna megye nemrégiben kinevezett prefektusa ugyanis egy sajtóközleményben bejelentette, hogy emiatt meg fogja bírságolni a sepsiszentgyörgyi polgármestert.



A prefektusnak valahogyan sikerült a koronavírus járványt is belevonni a történetbe, ugyanis szerinte Antal Árpád felelőtlen, amiért a koronavírus-járvány idején sem biztosítja az ország törvényeinek betartását.



Úgy véli, hogy a március 15-i esemény nem veszített volna a jelentőségéből, ha a magyar zászlók mellé a városban kitűztek volna ugyanannyi román zászlót is. A prefektus indoklása szerint „más érdekek állnak a háttérben”, de azok nem Kovászna megye és nem Sepsiszentgyörgy lakosságának érdekei.



Bár a prefektus közleményéből nem derül ki, hogy mekkora bírságot róttak ki a polgármesterre, Antal Árpád a Transindex megkeresésére elmondta, hogy megkapta jegyzőkönyvet, és összesen 10 ezer lejes büntetést szabott ki rá a prefektus: 5 ezer lejt a város főterére kihelyezett magyar zászlók miatt, és 5 ezer lejt a kokárdák, valamint a piros-fehér-zöld színek miatt, amelyeket a város különböző utcáiban helyeztek el. A polgármester azt is közölte a portálunkkal, hogy természetesen meg fogja fellebbezni a prefektusi bírságot.



Antal Árpádnak nem ez lesz az első ilyen jellegű bírsága - elmondása szerint, már-már számítottak is rá - csupán most abban reménykedtek, hogy a kormányváltás miatt, és a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt talán idén megússzák.



„A Kovászna megyei prefektus nem fogta fel, hogy a koronavírus az ellenség, nem a magyarok”- mondta, majd hozzátette: ezek szerint naivak voltunk.



A sepsiszentgyörgyi polgármester közölte: nem tudja megmondani, hogy a prefektus miért érezte a bírságolása kapcsán szükségesnek azt, hogy a koronavírus-járványt is megemlítse a közleményben. Elmondása szerint ők a legnagyobb felelősséggel kezelték a helyzetet, már azelőtt lemondtak minden rendezvényt, hogy a kormány erre kötelezte volna őket.



„Azt mondtuk, hogy az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb. Hogy mi köze van az egyiknek a másikhoz, nem tudom”- mondta.



A polgármester a korábbi évek büntetéseivel kapcsolatban elmondta, hogy a csütörtöki nap folyamán majd közölni fogja, hogy az elmúlt években kirótt bírságokkal, bírósági döntésekkel mi történt. (hírszerk.)



