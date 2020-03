További intézkedéseket jelentettek be Kolozsváron a koronavírus miatt

Emil Boc polgásmester sajtótájékoztatón jelentette be szerdán, milyen intézkedéseket foganatosítanak városszerte annak fényében, hogy a belügyminisztérium kedd este újabb szigorításokat léptetett érvénybe a koronavírus-járvány miatt.



Ennek fényében a kolozsvári polgármester bejelentette, hogy a bölcsődék a szükségállapot fennállásának idején zárva maradnak, ahogyan az iskolák, az óvodák és az egyetemek is.



Meghosszabbítják továbbá a fertőtlenítési munkálatokat Kolozsváron a köztereken és a közszállítási eszközökön április 15-ig.



Elmondása szerint minden olyan lakossági sporteseményt betiltanak, ami a Györgyfalvi-negyedi sportkomplexumban történt volna, mert azok nem felelnek meg a tovább a biztonsági intézkedéseknek.



A dónátnegyedi uszoda bezár, ahogyan a városi mozik is. Az Ószer és az Expo Transylvania melletti régiségpiac sem fog megnyitni a szükségállapot végéig.



Bezár továbbá a polgármesteri hivatal kantinja is, de catering-szolgáltatásokat még végezhetnek.



Az új intézkedések alapján továbbra is zárva maradnak a nyugdíjasklubok, és naponta fertőtleníteni fogják a zöldségpiacokat is, amik a továbbiakban is nyitva tartanak.



Pataréttel kapcsolatban elmondta, hogy három higienizációra alkalmas konténert bocsátanak az ott lakók rendelkezésére, és élelmet is biztosítanak számukra.



A polgármester felhívta a figyelmet rá, hogy amennyiben valakinek lejár valamilyen okmánya a szükségállapot alatt, az érvényes marad, nem kell ebben az időszakban meghosszabbítania. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy online és digitálisan is lehet a polgármesteri hivatallal ügyeket intézni, mintegy 160 problémára tudnak megoldást találni így.



Emil Boc elmondta, jelenleg 177 ember van karanténban a megyében, 986-an vannak otthoni elkülönítésben, és három embert diagnosztizáltak eddig a vírussal, egy van jelenleg is kórházban, de mindenkinek jó az állapota.



Megkérte mindenkit, hogy maximális komolysággal kezeljék a helyzetet. "Hogy a helyzet kontroll alatt maradjon, felkérem a kolozsváriakat, hogy segítsenek, hogy segíthessünk. Maradjanak otthon!" -mondta a polgármester. (hírszerk.)



Nyitókép: Emering Europe













