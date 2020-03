Kelemen Hunor: októberre kellene halasztani az önkormányzati választásokat

A koronavírus-járvány miatt az RMDSZ az önkormányzati választások 6 hónappal történő elhalasztását javasolja, idézi Kelemen Hunor szövetségi elnök szavait az Adevărul.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint ebben a pillanatban az önkormányzati választások nem képeznek prioritást, a törvény egyébként is kimondja, hogy ilyen esetekben a választásokat el lehet halasztani. A szövetség szerint fél évvel ki kellene tolni és leghamarabb októberben megtartani.



Kelemen Hunor állítása szerint jelen helyzetben a júniusi hónap nem alkalmas a választások megrendezésére, most elsősorban az emberek egészségének a megőrzésére, másodsorban a romániai gazdaságra kell összepontosítani.



A szövetségi elnök állítása szerint a kormánynak most az egyik legfontosabb feladata az kell legyen, hogy az állami intézményekkel, valamint a nemzeti bankkal közösen gyors megoldást találjanak a román gazdaság megmentésére. Azt állítja, amennyiben ez nem történik meg, néhány hét alatt tönkremehet a román gazdaság. (hírszerk./Adevărul)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!