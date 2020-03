A kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak biztosítsa az állam alapbérük 75 százalékát

A koronavírus-járvány miatti szükségállapot nyomán kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak biztosítsa az állam alapbérük 75 százalékát – erről szóló törvénytervezetet nyújtott be szerdán a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD).



A PSD szerdai közleményében leszögezi, Marcel Ciolacu ügyvivő elnök szerint sürgős intézkedésekre van szükség a koronavírus-járvány által leginkább érintett ágazatok támogatása és a munkahelyek megmentése érdekében.



„Már egy hete folyamatosan terjesztjük a kormány elé az ország gazdaságának támogatását célzó javaslatokat, amelyek az üzleti szféra részéről érkeztek. De nem kaptunk eddig semmiféle választ és egyetlen elfogadott intézkedést sem láttunk. Ha nem lépünk közbe most merész és meghatározó intézkedésekkel a gazdaság és a munkahelyek megmentése érdekében, később már nem lesz amit megmenteni” – idézi a közlemény Ciolacut.



A szociáldemokraták tervezete értelmében a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak megkapnák az államtól pótlék formájában alapbérük 75 százalékát, ugyanakkor három hónapig mentesülnének a társadalombiztosítási járulékok fizetésének kötelezettsége alól. A kényszerszabadság időszaka ugyanakkor beleszámítana a szolgálati időbe – áll még a tervezetben.



A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy a jogszabály életbe lépésekor munkanélküli-segélyben részesülők esetében három hónappal meghosszabbodik a támogatás folyósítása. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!