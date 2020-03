Erdélyi Református Egyházkerület: A gyülekezetek szüneteltessenek minden zárt téri egyházi alkalmat

A március 17-én életbe lépett rendkívüli kormányzati rendeletek alapján, a kihirdetett szükségállapotra való tekintettel Kató Béla, püspök és Ballai Zoltán, előadótanácsos tisztelettel és féltő szeretettel utasítja és kéri az Erdélyi Református Egyházkerületek gyülekezeteit, hogy a gyülekezetek további intézkedésig szüneteltessenek minden zárt téri egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát, ifjúsági alkalmat, jegyesbeszélgetést és esketést, vallásórát, konfirmációi előkészítést és konfirmációt.



Az istentiszteleti helyek zárva tartása mellett, az istentiszteleteket nyílt téren, legtöbb 100 fős részvételig terjedően, délutáni liturgia szerint kell megtartani.



Az éppen érvényes kormányzati intézkedések figyelembevételével kéri, hogy temetés esetén mellőzzék a virrasztókat és a temetési szertartáson csak a szűk család vegyen részt. A temetési szertartás zárt koporsó mellett a sírnál történjen. A legtöbb 100 fős létszám ebben az esetben is érvényes.



A további intézkedésig függeszttessenek fel a kitűzött esperesi vizitációk, presbiterszövetségi és nőszövetségi alkalmak, konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok és egyéb csoportos foglalkozások. A testületi üléseket: egyházmegyei adminisztratív gyűléseket, egyházmegyei tanácsüléseket, közgyűléseket, presbiteri üléseket halasszák későbbi időpontra.

Az esperesi hivatalokban és lelkészi hivatalokban munkaidőben telefonügyeletet tartsanak fenn. Az egyházmegyék és egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.



A püspök arra kéri az egyházmegyéket és gyülekezetek elöljáróit, hogy igemagyarázatokat, imádságokat osszanak meg egyháztagjainkkal, különösen odafigyelve az idősekre, magányosokra, betegekre, valamint a leány- és szórványgyülekezetekben élőkre.



Egyháztagok figyelmébe ajánlja, hogy az ismert gyülekezeti online felületeken, valamint a honlapokon is, vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.



Továbbá kéri az egyháztagokat, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Különösen ajánljuk a családfő vagy felnőtt családtag vezetésével tartandó házi-istentiszteletek tartását, amelyekhez a következő hetekben minden pénteken segédanyagokat teszünk közzé. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy lássák el a gyülekezeti tagokat ezekkel az anyagokkal.



Illetve, arra is, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.



Kató Béla a gyülekezetek fiataljaihoz is szólt, és arra kérte őket, hogy – akár a helyi önkormányzattal vagy civil szervezetekkel együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.



Végezetül arra kérte híveit, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. (Közlemény)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!