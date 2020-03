A Magyar Unitárius Egyház tovább szigorítja a rendkívüli időszak alatt tett óvintézkedéseit

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége Istenbe vetett bizalommal, ugyanakkor aggodalommal követi a koronavírus-járvány terjedését, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy a gyülekezeti tagokat, a lelkészeket, valamint a tágabb közösséget óvja és segítse e nehéz időkben.



A Képviselő Tanács Elnöksége tudomásul véve az illetékes hatósági szervek legutóbbi rendeleteit, a következő intézkedéseket határozta el:



1. Március 18-tól felfüggeszt minden zárt térben zajló vallási összejövetelt, beleértve a vasárnapi istentiszteleteket is. A szabadtéri istentiszteletek megtartását nem tiltják meg, de határozottan javasolják azok felfüggesztését is. A járványügyi elővigyázatosságon túlmenően döntésüket azzal indokolják, hogy a hideg időjárás miatt további egészségügyi veszélyeknek lennének kitéve a résztvevő gyülekezeti tagok.



2. Amennyiben az egyházközségek elöljárói mégis a szabadtéri istentiszteletek mellett döntenek, akkor tartsák be a hatóságok által előírt rendelkezéseket, azaz 100 fő alá korlátozzák a jelenlevők létszámát, illetve tartassák be, hogy a személyek között 2–2,5 méteres távolság legyen. A lelkészek 25–30 percre korlátozzák a szabadtéri istentisztelet időtartamát.



3. A személyes jelenlétű istentiszteletek helyett ajánlják a rádió, televízió, világháló és közösségi média csatornáin követhető istentiszteleti- és imaalkalmakat.



4. Fenntartják korábbi döntésüket, amely alapján minden keresztelési és esketési szertartás elnapolását rendelték el.



5. A temetési szertartások esetén – egyelőre, további intézkedésekig – a következőket rendelik el:

• Temetési szertartást csak és kizárólag szabadtéren lehet végezni. A templomból, kápolnából, ravatalozóból, családi otthonból történő temetési szertartást határozatlan időre felfüggesztik.

• A családi ház udvaráról történő temetési szertartás csak abban az esetben engedélyezett, ha biztosítják a jelenlevők közötti 2–2,5 méteres távolságot.

• A résztvevő személyek között – minden helyszínen – kötelező módon be kell tartani a 2–2,5 méteres távolságot.

• Száz személynél többen nem vehetnek részt a szertartáson.

• Mellőzzék a gyászjelentők osztogatását.

• A jelenlevők csak nem használt, új papírzsebkendővel érintsék az arcukat, szemüket, orrukat, amit aztán haladéktalanul dobjanak el az arra a célra kijelölt szemétgyűjtő-helyre.

• A részvétnyilvánításkor a jelenlevők mellőzzék a kézfogást, az ölelést, illetve a testi érintkezésnek minden formáját. Ehelyett ajánlják a 2–2,5 méterről történő, udvarias meghajlást, biccentést és szóbeli részvétnyilvánítást.

• A lelkészek ne vegyenek részt virrasztáson és halotti torokon, ugyanakkor próbálják meg lebeszélni a gyászoló családokat azok megtartásáról. Hasonlóképpen javasolják a temetői szertartás után a sok helyen szokásos, helyben elfogyasztandó, vagy hazavitelre előkészített csomagok kínálásának felfüggesztését.

• Hangsúlyosan kérik gyülekezeti tagjaikat, lelkészeiket és a tágabb közösségüket, hogy tartsák be az illetékes állami hatóságok rendeleteit, bízva abban, hogy ezáltal sikerül megóvni minél több ember egészségét. (közlemény)

