Kovászna megyében egyelőre biztató a koronavírus-helyzet

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerda este a közösségi médián jelentette be, hogy a 19 Kovászna megyei karanténban lévő személyek egyikének sem lett pozitív a tesztje a koronavírusra.



„Jó hírünk is van ezekben a napokban: mind a 19 Kovászna megyei karanténban lévő személy tesztje NEGATÍV lett. Sepsiszentgyörgyön ugyanakkor továbbra is 95 személy van házi elkülönítésben. Vigyázzunk egymásra és magunkra, segítsünk az időseknek!” – áll Antal Árpád bejegyzésében.







Kovászna megyében eddig 4 COVID-19 fertőzéses esetet erősítettek meg a hatóságok. (közlemény).

