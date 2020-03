A Kolozs Megyei Sürgősségi Kórház is tesztelőre gyűjt a koronavírus-járvány miatt

A Kolozs Megyei Sürgősségi Kórház az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében be kíván szerezni egy Real Time PCR berendezést, amelynek segítségével több koronavírus-tesztet lehetne elvégezni, elősegítve ezzel az egészségügyben dolgozók munkáját. A berendezés ára 150 ezer lej, annak megvásárlásához pedig kérik a lakosok segítségét is.







A berendezés segítségével sokkal gyorsabban tudnák majd elemezni a járványkórházból kapott mintákat, lecsökkentve ezzel a várakozási időt, így az orvosok is sokkal gyorsabban eldönthetik majd, hogy milyen kezelést alkalmazzanak a pácienseknél. Terveik szerint a megvásárolt berendezés maximális kapacitáson, napi 12 órában tudna működni. A berendezés segítségével akár napi 150 tesztet is elvégezhetnek majd.



Aki szeretné támogatni a berendezés megvásárlását, az pénzt utalhat a RO24TREZ21620F370100XXXX számlaszámra, az indoklásnál pedig azt kell feltüntetni: „pentru nevoi curente”.



Nem egyedi eset, hogy egy kórház anyagi támogatást kér az emberektől a koronavírus-járvány miatt. A Maros megyei Klinikai Kórház is egy laboratóriumi berendezés megvásárlásához kért segítséget az emberektől, a nagyszebeniek pedig egymillió lejt kalapoztak össze a kórházuknak, hogy tudjanak felszerelést vásárolni. (hírszerk.)



