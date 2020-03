Koronavírus: három forgatókönyv a járványra Romániában. Mikor lehetnek a csúcsidőszakok?

Szakemberek modellezték a koronavírus-járvány romániai lefutásának lehetséges módozatait. Az Egészségügyi Innovációs Központ és a RaportuldeGarda.ro elemzésének alapjául egy, a The Lancet folyóiratban megjelent előrejelzési modell szolgált, ebbe helyettesítették be az itteni adatokat. Illetve azt, amit eddig tudni lehet, mivel a járvány lefutásának módja nagy mértékben függ attól, hogy miként viselkedünk az elkövetkező napokban, hetekben.



A szakértők szerint a folyamat kulcsa az úgynevezett „társadalmi távolságtartás”, azaz hogy milyen mértékben teszünk eleget az óvintézkedéseknek, akadályozva a vírus terjedését. A modell egyik fontos eleme az egészségügyi rendszer kapacitása, ezért az ábrán az is látható, hogy melyik forgatókönyv szerint kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a betegek kezelése meghaladja a rendszer lehetőségeit.





A három forgatókönyv a következő:



-Ideális forgatókönyv (világoskék): az emberek betartják a járványügyi előírásokat, a vírus viszonylag lassan terjed, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás nem túl nagy. A csúcs ez esetben május 1-20. között várható.



-Közepesen jó forgatókönyv (sárga): a társadalmi távolságtartás ugyan fékezi valamelyest a vírust, de különféle okokból kifolyólag mégiscsak intenzíven terjed a járvány, azonban ennek mértéke nem lépi túl az egészségügyi rendszer kapacitását. A csúcsidőszak így július 1-20. között lehet.



-Kedvezőtlen forgatókönyv (sötétkék): a szociális eltávolodás nem hozza meg a remélt eredményt, a vírus gyorsan terjed, időnként súlyos helyzeteket produkálva, amelyek meghaladják az egészségügyi ellátórendszer kapacitását. Ez esetben a csúcsidőszak június 1-20. között várható. (raportuldegarda.ro, hírszerk.)





Három lehetséges forgatókönyv a koronavírus-járvány romániai alakulására. Fotó: raportuldegarda.ro