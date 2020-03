Túl gyorsan hajtott Tánczos Barna, de a fake news utolérte

A Digi24.ro rendőrségi információkra hivatkozva azt állította, hogy Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort gyorshajtásért megállították a rendőrök, és hogy a szenátor állítólag azzal védekezett volna, hogy koronavírusos lenne. A hír szerint, miután a hatóságok ezt leellenőrizték a közegészségügyi hatóságnál (DSP), kiderült, hogy a szenátoron addig nem végeztek el olyan jellegű tesztet, amivel kimutatható lenne a vírus.



Tánczos Barna a Digi24-nek ennek kapcsán utólag elmondta, hogy valóban megállították március 14-én Oltszem település bejárata után 200 méterrel, mert 81 km/h-ás sebességgel hajtott. Táncos azt állítja, hogy nem állította azt, hogy koronavírussal lenne fertőzött, hanem csak azt közölte, hogy fennáll a veszélye annak, hogy fertőzött lehet, mivel egyik szenátortársának, a PNL-s Vergil Chiţacnak előző nap pozitív lett a tesztje. A szenátor közölte a rendőrökkel, hogy éppen Bukarestbe tart, hogy elvégezzék rajta a szükséges vizsgálatot.







Tánczos csütörtökön a Facebookján számolt be az esetről, ahol azt állítja, hogy nem próbált meg kibújni a felelősség alól, nem tagadta a gyorshajtás tényét egyszer sem - bár bizonyos román portálok rosszhiszeműen így értelmezték az esetet -, a büntetést pedig elfogadta, és ki is fizette a helyszínen, majd továbbhajtott. Amiért a fertőzés gyanúját szóba hozta, az csak azért volt, hogy a rendőröket figyelmeztesse a veszélyre, mivel azok közel álltak az autóhoz. Mint írja, állampolgári kötelessége volt, hogy a tények ismeretében ezt megtegye. Közölte azt is, hogy éppen útban volt Csíkszeredából Bukarestbe, hogy szenátortársaihoz hasonlóan a parlamentben rajta is elvégezték a koronavírus-tesztet, aminek az eredménye negatív lett. Ennek ellenére otthon tartózkodik és kerüli a találkozást az emberekkel - teszi még hozzá, fake news-nak és hazugságnak nevezve a sajtóbeszámolókat.



(digi24.ro/hírszerk.)

