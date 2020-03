Lekapcsoltak egy román portált a hamis hírek terjesztése miatt

Hamis hírek terjesztése miatt a hatóságok leállították a stiridemoment.ro internetes portál működését, közölte Ion Marcel Vela belügyminiszter. Ez az első romániai portál, aminek a tevékenységét beszüntették, mert a koronavírus-járvány alatt valótlanságokat terjesztenek.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közleménye szerint megvizsgálták a portál teljes anyagát és ott több valótlan információt találtak, természetesen a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.



A közlemény szerint a portálon egyetlen szerkesztő neve sem volt feltüntetve, és nem lehetett tudni, hogy kihez köthető a működése. A hatóságok közleménye annyit árul el, hogy a portál internetes doménjét egy magánszemély regisztrálta be, akinek a személyazonossága a GDPR-szabályok miatt nem nyilvános.



A stiridemoment.ro többek között olyan álhíreket közölt, amelyek arról számoltak be, hogy be fognak zárni a Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour és Lidl áruházak vagy, hogy a kormány titokban arra készül, hogy még több román állampolgárt hozzon haza külföldről. Az álhírekhez rendszerint semmiféle forrást nem tüntettek fel. (G4Media.com/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!