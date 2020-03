Börtönt kaphat, aki koronavírus sújtotta térségből érkezik haza, és hazudik arról, hogy honnan jött

Szigorítják a fertőző betegségek leküzdésének meghiúsításáért, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hamis nyilatkozatért kiszabható büntetéseket - jelentette be csütörtökön Ludovic Orban kormányfő.



Az intézkedés a büntető törvénykönyvet módosítja.



Orban közölte, bűncselekményt követ el és börtönbüntetéssel sújtható az a személy, aki a koronavírus sújtotta térségből érkezik haza, és hamisan nyilatkozik arról, hogy honnan jött.



Büntetőjogi eljárás indul az olyan személyek ellen is, akik nem tartják be az egészségügyi hatóságok által meghozott rendelkezéseket, például emberek közé mennek annak dacára, hogy a közegészségügyi igazgatóság karantént vagy lakhelyi elszigetelődést szabott meg az esetükben. Ez a fertőző betegségek megelőzésének vagy leküzdésének meghiúsítását jelenti, és az eddiginél szigorúbb büntetést vonja maga után - mondta a kormányfő.



Ludovic Orban azt is bejelentette, hogy egy új büntetőjogi kategóriát vezetnek be: ez az információk elhallgatása.



'Ha például egy járványtani ankét során valaki nem közli a teljes információt azokról az emberekről, akikkel érintkezett, ez azt jelenti, hogy adatokat tart vissza a hatóságoktól. Ebben az esetben is büntetőjogi eljárás indulhat' - tette hozzá a miniszterelnök.





Frissítés: A kormány által elfogadott tervezet értelmében 15 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az, aki a fertőző betegségek leküzdése meghiúsításának bűncselekményét követi el, és ezzel egy vagy több ember halálát okozza.



A módosítás egytől öt évig terjedő börtönbüntetést vagy pénzbírságot ír elő olyan esetre, ha valaki hamisan nyilatkozik annak érdekében, hogy eltitkolja valamely járványos betegséggel való megfertőződés kockázatát.



Büntetőjogi besorolás alá kerül a karanténra vagy kórházi beutalásra vonatkozó hatósági rendelkezés figyelmen kívül hagyása, függetlenül attól, hogy vannak-e vagy nincsenek következményei. Ez a bűncselekmény 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy bírsággal büntetendő.



Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre súlyosbítják a büntetést olyan esetben, ha valaki figyelmen kívül hagyja a karanténra vagy kórházi beutalásra vonatkozó hatósági intézkedést, és ezzel továbbadja a betegséget másoknak.



Újabb bűncselekményt is bevezettek a Btk-ba: eszerint büntetőjogi besorolás alá esik és 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntetendő, ha valaki visszatart olyan információkat, amelyek a fertőzött vagy fertőzöttgyanús személyek kellő időben történő azonosítását és elkülönítését teszik lehetővé.





(agerpres)



Nyitókép: Cuget Liber

