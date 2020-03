Csütörtökre lett két újabb kolozsvári és két kovásznai eset

Tizenhét újabb személynél mutatták ki a koronavírus fertőzést, így a fertőzöttek száma csütörtök délután 13 órára elérte a 277-et az országban. A meggyógyultak száma is emelkedett szerdától csütörtökig 6 fővel, így eddig összesen 25 személyt nyilvánítottak gyógyultnak és engedtek haza a kórházból.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közleménye szerint 4 Suceava, 2 Kolozs, 2 Beszterce-Naszód, 2 Kovászna és egy-egy Iași, Dolj, Ilfov és Konstanca megyei személynél mutatták ki a fertőzést, továbbá lett 3 új fertőzött a fővárosban is. A közleményből az is kiderül, hogy a fertőzöttek életkora 19 és 67 év közöttire tehető.





Románia területén 3.822 személyt tartanak intézményes karanténban, további 33.709 személy otthoni elkülönítés alatt áll.



Eddig 4.973 tesztet végeztek el az országban, ebből 4.696-nak negatív lett az eredménye. Az elmúlt 24 órában 1.482 hívás érkezett az 112-es segélyhívóra, további 5.427 hívás pedig a 0800 800 358-as zöld számra, ahol az állampolgárokat látják el információval az új típusu koronavírus járvánnyal kapcsolatban.





