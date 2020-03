Online ülésen hagyta jóvá a parlament a rendkívüli állapot bevezetéséről szóló rendeletet

A parlament első online együttes ülésén jóváhagyta csütörtökön azt a hétfőn kiadott elnöki rendeletet, amely 30 napra rendkívüli állapotot vezet be az új típusú koronavírus-járvány miatt.



A 467 képviselő és szenátort az online vitát és távszavazást lehetővé tevő számítógépes alkalmazással látták el, előző nap próbaszavazást is tartottak. A szenátus, illetve a képviselőház elnöke személyesen is jelen volt a parlament üléstermében, a többi törvényhozó interneten keresztül vett részt a két ház együttes ülésén.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke (RMDSZ) már a szavazást megelőzőleg közölte, hogy az megszavazzák a rendkívüli állapotot elrendelő államelnöki dekrétumot.



„Nehéz hetek, hónapok jönnek, amelyek során bizonyos alapvető jogainkat is korlátoznia kell az államnak. Mindezt azért, mert lassítani kell a járvány terjedését, emberéleteket kell menteni, jól kell működtetni egy alulfinanszírozott egészségügyi rendszert. Kényszerintézkedésekre lesz szükség az egészségügy terén, gyorsan és hatékonyan kell cselekedni a gazdaság megmentése, a kis- és közepesvállalkozások, a nagyvállalatok érdekében, amelyek munkát biztosítanak az ország polgárainak. Nem lesz könnyű, én azonban bízom abban, hogy képesek leszünk közösen túljutni mindazon, ami ránk vár!”- mondta az a szövetségi elnök.







A rendkívüli állapotról szóló elnöki rendeletet az ülésre bejelentkezett 445 törvényhozó egyhangúlag jóváhagyta.



A rendkívüli állapot idejére felfüggesztették valamennyi oktatási intézmény tevékenységét, betiltottak minden beltéri rendezvényt, bezárták a vendéglátóhelyeket, leállították a légi közlekedést Románia és Olaszország, illetve Románia és Spanyolország között. Korlátozták az ügyfélfogadást a közintézményekben, szigorították a karanténszabályok megsértéséért járó büntetéseket, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja.



Klaus Johannis államfő a kormánnyal és a megyei hatóságokkal tartott csütörtöki távértekezletén a húsvéti ünnepek közeledtére hivatkozva megismételte a külföldön élő románokhoz intézett korábbi felhívását, hogy tegyenek le Romániában hátrahagyott szeretteik meglátogatásáról. (mti)



Nyitókép: Államelnöki Hivatal

