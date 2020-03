Koronavírus: felszereléssel és szakemberekkel segíti a kolozsvári kórházat a BBTE és az AÁE

Egy, közel 100 teszt szimultán végzésére alkalmas műszerrel járul hozzá a Babeș Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a járvány elleni küzdelemhez. Az egyetem vezetősége a kórház segélykérése nyomán döntött amellett, hogy ideiglenesen átengedik a berendezést.



A kolozsvári kórház – más egészségügyi intézményekhez hasonlóan – támogatásgyűjtésbe kezdett, hogy be tudjon szerezni egy modern tesztelőt, hogy hamarabb menjenek a vizsgálatok, illetve hogy rövid időn belül több páciensen tudjanak teszteket végezni.



A BBTE emellett két mikrobiológus szakembert is „ad” a kórháznak, akik segítik majd az orvosokat a vizsgálatok elvégzésében.



Hasonlóképpen a kolozsvári Agrártudományi és állatorvosi egyetem (USAMV) is segítséget ajánlott a város kórházainak: felajánlottak egy korszerű tesztelőgépet, egy Touch Real-Time PCR Detection System PCR (RT-PCR)-t, amellyel a fertőző kórokozókat lehet kimutatni – jelentette be az egyetem a közösségi média oldalán.



A műszert átszállították a Járványkórházba, illetve az egyetem két szakembert is delegált a fertőzések beazonosítását segítendő: dr. Angela Ionicăt, és dr. Ioana Buzura-Mateit. Az intézmény ugyanakkor azt is jelezte, hogy még rendelkeznek két RT-PCR típusú műszerrel, és amennyiben igény van rá, azt is felajánlják a kórházaknak.

