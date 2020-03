Tíz részes Youtube-sorozatot indít az RMPSZ a nyolcadikos diákok felkészítése érdekében

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, vizsgafelkészítő videók gyártását kezdi el a nyolcadikos diákok számára a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) együttműködésben Hargita Megye Tanácsával, Hargita és most már Kovászna Megye Tanfelügyelőségével, illetve az Apáczai Csere János Pedagógusok Házával.



Terveik szerint a 10-10 részből álló videósorozatot készítenek majd magyar, román és matematika tantárgyakból, felkészítő gyanánt. A sorozat rögzítése hétfőn indul, így várhatóan szerdától rajtol majd a SuliTV8 elnevezésű program, elsősorban a Youtube-on, de remélhetőleg több kábeltévé csatornáján is látható lesz majd – áll a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének oldalán.



Az RMPSZ kezdeményezése mellett párhuzamosan a kisebbségi államtitkárság és RMDSZ közbenjárására – szintén jövő héttől – televíziós távoktatást is indul a 8. és 12. diákoknak a romániai közszolgálati televízió országos és két regionális csatornáján, amiről itt írtunk. Illetve hétfő óta nézhető a TeleȘcoală is a TVR 2-n, a TVR YouTube-csatornáján és a tvr.ro honlapon hétfőtől - péntekig.



A különböző kezdeményezésekbe azt követően fogtak neki, hogy a koronavírus óvintézkedései miatt előbb rövid időre, majd az ortodox húsvétig lejártáig kényszerszünetet rendeltek el az iskolákban, ami befolyásolja a vizsga előtt álló tizenkettedikes és nyolcadikos diákok felkészülését.

A nyitóképen Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke látható. Forrás: RMPSZ Facebook-oldal



