Kidolgozta a kormány a gyerekfelügyeleti szabadság részleteit

Kidolgozta a kormány a módszertant arra az esetre, amikor a kényszervakáció alatt gyerekfelügyeleti szabadságot vesz ki egy szülő. Nincs túl sok újdonság a kormányhatározatban, ez lényegében részletezi és helyenként pontosítja a képviselőház által elfogadott törvényt.



Amint arról beszámoltunk, amennyiben kényszervakációt vezetnek be az iskolákban, az egyik szülőnek joga van otthon maradni a 12 éven aluli gyerekkel. A szabadnapokra pedig a munkaadója köteles neki biztosítani a bére 75 százalékának megfelelő összeget, ami viszont nem lehet több a bruttó átlagbér 75 százalékánál. Kivételt képeznek ez alól a rendes iskolai vakáció napjai.



A kormányhatározat arról is rendelkezik, hogy először ki kell meríteni minden olyan törvény adta lehetőséget, ami biztosíthatja a szimultán munkavegézést és a gyerekfelügyeletet, például a munkaidő megáltoztatása révén. Vannak továbbá olyan foglalkozási kategóriák (élelmiszer- és üzemanyag-kereskedelem, gyógyszergyártás, stb.) amelyekben dolgozóknak csak a munkaadójuk jóváhagyásával jár a gyerekfelügyeleti szabadság. Amennyiben a munkaadójuk úgy dönt, hogy nem tudja nélkülözni őket, az érintettek cserébe megkapják ezt az összeget a fizetésükön felül.



A gyerekfelügyeleti szabadság alatt kapott összeget egyébként megadóztatják, akárcsak a fizetést. A kormányhatározat kitér továbbá a felnőtt, fogyatékkal élők helyzetére is, akik állandó felügyeletet igényelnek, őket is bevéve a kedvezményezettek közé. Az eljáráshoz szükséges egy kérvény és egy nyilatkozat a másik szülő részéről, valamint gyerek keresztlevele. Nem jogosultak a gyerekfelügyeleti szabadságra a kényszerszabadságon levők (somaj tehnic), a gyesen levők, illetve azok a dolgozók sem, akik házastársa nem rendelkezik jövedelemmel. (mmuncii.ro, hírszerk.)



