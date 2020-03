Az EMNP megfellebbezte az ügyészség azon határozatát, amellyel lezárta az Úzvölgyében történtekkel kapcsolatos nyomozást

Mi is megírtuk, hogy az ügyészség bűncselekmény hiányára hivatkozva lezárta a nyomozást az úzvölgyi hősi katonatemetőnél történt magyarellenes cselekmények tárgyában. Csomortányi "Karlendítő" István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke korábban már tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy pártja megfellebbezi az ügyészségi határozatot, melyre március 19-én sor is került. A Néppárt elnöke most újra megerősítette: ha igazuknak nem sikerül érvényt szerezniük, a nemzetközi fórumokhoz fordulnak.



A Néppárt sírgyalázás, garázdaság, rongálás, testi sértés, valamint gyűlöletkeltés miatt is a bírósághoz fordult az úzvölgyi hősi katonatemetőnél történtek miatt.



A Néppárt elnöke egy korábbi, marosvásárhelyi sajtótájékoztatón elmondta: bár a hatóságok válaszukban etnikai alapú ügyként kezelik az úzvölgyi eseményeket (végig román és magyar táborokról beszélve), mégis egyetlen magyar tanút sem hallgattak meg. A testi sértés és garázdaság vádját azzal utasították el, hogy senki nem tett ilyen tárgyú feljelentést, valamint nem tudtak beazonosítani áldozatokat, miközben számtalan videofelvétel tanúskodik az erőszakos cselekmények sorozatáról. Ugyanakkor az ügyészség azt is jelezte, hogy a gyűlöletkeltés és az uszítás tényállása nem állapítható meg az úzvölgyi eset kapcsán, a magyarság – vagy bármely más nemzeti közösség – elleni esetleges uszítás pedig egyébként sem tekinthető bűncselekménynek, legföljebb csak szabálysértésnek.



A Néppárt vezetői ezt követően döntöttek úgy, hogy megfellebbezik az ügyészségi határozatot, melyre március 19-én sor is került. „Ha elutasítják keresetünket, nemzetközi színtéren szerzünk érvényt igazunknak. Nem hagyhatjuk, hogy másfél milliós közösségünket elüldözéssel és halállal fenyegessék – ahogy ez az úzvölgyi hősi katonatemetőnél történt –, majd pedig az elkövetők mindezt büntetés nélkül megússzák” – erősítette meg korábbi nyilatkozatát a pártelnök. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!