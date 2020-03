Védőmaszkok készítésére tér át egy népviseleti ruhákra szakosodott Vaslui megyei varróműhely

Védőmaszkok gyártásába kezd a Vaslui megyei Zorleni településen egy varróműhely, amelynek eredeti célja román népviseleti ruhák készítése volt.



A hírt a település polgármestere, Paula Hultoană jelentette be a Facebookon.







A varróműhelyt európai uniós támogatással hozták létre a tavalyi év végén, azzal a céllal, hogy román népviseleti ruhákat készítsenek.



Az új koronavírus okozta járvány terjedése azonban arra készteti a létesítmény működtetőit, hogy védőmaszkok gyártásába fogjanak - olvasható a bejegyzésben, amely szerint már meg is varrták az első darabokat.



'Embertársainknak most van szükségük a segítségünkre, holnap már túl késő lehet' - írta Paula Hultoană.(agerpres)



