Elkezdett terjedni a neten, hogy kijárási tilalmat rendelnek el Romániában. Nem igaz!

Szerencsére gyorsan reagált a belügyminisztérium egy kiszivárgott tervezetre, amely azt a látszatot sugallta, hogy a különleges sürgősségi helyzetekkel foglalkozó országos bizottság (CNSSU) március 20-i határozata értelmében kijárási tilalom lépne érvénybe az ország egész területén. A dokumentum a „HOTĂRÂREA NR. 14 din 20.03.2020” címmel terjedt le.



A belügyminisztérium hivatalos értesítése alá érkezett kommentekből az derül ki, hogy a nyilvánosságra került „vázlat” nagyon elterjedt a közösségi médiában, nem kis pánikot keltve.







A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a kiszivárgott tervezet csupán egy javaslattervezet (draft), amit még számos szervnek jóvá kellene hagynia ahhoz, hogy egyáltalán életbe léphessen. Ezt igazolja az is, hogy hiányoznak belőle az olyan alapvető információk (a kijárási tilalom életbe lépésének dátuma, időtartama), amelyek nélkül nem lehetne ilyen jellegű határozatot életbe léptetni. A tervezetet nem fogadták el és nem is terjesztették elő elfogadásra - szögezik le. A vázlatot egyelőre csak a CNSSU-nak alárendelt műszaki és tudományos csoport elemzi, amelyet epidemiológusok és fertőző betegségekkel foglalkozó más szakemberek alkotnak.



Az új koronavírus (COVID-19) terjedésének megállítását célzó forgatókönyv életbe léptetése előtt különböző javaslatokat elemeznek a CNSSU szintjén, figyelembe véve a vírus hazai terjedésének gyorsaságát, valamint az azonos problémákkal küzdő más országok gyakorlatát is - írja még a belügyminisztérium közleménye.



A belügy értesíteni fogja a hatóságokat, hogy nyomozást indítsanak az ügyben, hogyan szivároghattak ki jogtalanul ezek az információk. Az ilyen típusú információk nyilvánosságra hozatala bűncselekménynek számít és börtönbüntetéssel sújtható.

(hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!