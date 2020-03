Hazahozták eltemetni a koronavírus első romániai, Olaszországban elhunyt áldozatát

Sajtóértesülések szerint a román hatóságokat meglepte az eset, de mivel jogszerűen jártak el a hozzátartozók, hat órai tanakodás után végül beengedték az országba a halottszállító autót. A járművet rendőrökből és csendőrökből álló hivatalos konvoj kísérte a Máramaros megyei Borsabányáig, ahol sürgősségi eljárással temették el a 80 éves nőt, pap és gyászmenet nélkül.



A recorder.ro információi szerint a koronavírus-fertőzésben elhunyt nő néhány hete érkezett Olaszországba, ahová nagybeteg húgát kísérte el, aki ott kezeltette magát. Elkapta a vírust és március 14-én elhunyt, lévén hogy más jellegű egészségügyi problémái is voltak. Két nappal korábban egyébként a húga is meghalt.



A fia – miután a román külügy közölte vele, hogy nem foglalkozik ilyen esetekkel - kiállíttatta az olasz hatóságokkal a két nő testének hazaszállításához szükséges iratokat, majd autót fogadott. A petei határátkelőnél nagyon meglepődtek, amikor megtudták, mit szállít a jármű. (A koronavírusban elhunyt nő koporsója egyébként le is volt pecsételve.) Hatórás várakozás után végül hivatalos konvojt szerveztek, amely elkísérte az autót.



A hatóságok szerint azért döntöttek így, mivel a szükségállapot kapcsán nem foganatosítottak speciális intézkedéseket a halottszállításra, így lényegében legálisan zajlott a két nő testének hazahozatala. A konvoj egyenesen a borsabányai temetőbe hajtott, ahol sürgősségi rendszerben eltemették a két halottat. Pap nem volt a ceremónián, lényegében gyászolók sem, kivéve az idősebbik nő két fiát, akiket nem engedtek közel. A hatóságok elrendelték a halottszállító fertőtlenítését, a sofőrt pedig karanténba helyezték. (recorder.ro, hírszerk.)



