A külügyminisztérium 257 román állampolgárt hozatott haza csütörtökön külföldről

A külügyminisztérium csütörtökön lehetővé tette 101 román állampolgár hazatelepítését Portugáliából, 114-ét a Spanyolországhoz tartozó Teneriféről és 42-ét Marokkóból, tájékoztatott pénteken a szaktárca.



Az Agerpres hírügynökségnek elküldött közleményben az áll, hogy a külügyi és a szállítási minisztérium közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ideglenes jelleggel külföldön tartózkodó és a koronavírus-járvány előidézte helyzet folytán a különböző államok által hozott megszorító intézkedések miatt ott rekedt román állampolgárokat hazahozza.



A külügyminisztérium ismételten felszólítja a román állampolgárokat, hogy csak a legszükségesebb esetekben utazzanak külföldre, a turisták, vagy a külföldön ideiglenesen tartózkodó személyek pedig sürgősen térjenek haza.



A tárca felszólítja ugyanakkor a külföldön élő román állampolgárokat, hogy szigorúan tartsák be a befogadó állam által hozott intézkedéseket és javaslatokat, hangsúlyozva, hogy jelenleg nem ajánlott hazalátogatniuk, és az utazás is akadályokba ütközhet a tranzitállamok által meghozott esetleges határlezárási intézkedések miatt. A hazautazással emellett veszélyeztetnék az itthon levő családjuk és szeretteik biztonságát is, mutat rá a tárca.(agerpres)

