Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Btk.-t a koronavírus-járvány miatt módosító sürgősségi kormányrendelet

Megjelent péntek este a Hivatalos Közlönyben a büntető törvénykönyvet az új koronavírus-járvány miatt módosító sürgősségi kormányrendelet, amelyet a héten fogadott el a kabinet.



A jogszabály értelmében tizenöt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az, aki a fertőző betegségek leküzdése meghiúsításának bűncselekményét követi el, és ezzel egy vagy több ember halálát okozza.



A kormány által elfogadott tervezet értelmében módosul a Btk. hamis nyilatkozattételre vonatkozó, 326-os cikkelye is. A módosítás egytől öt évig terjedő börtönbüntetést vagy pénzbírságot ír elő olyan esetre, ha valaki hamisan nyilatkozik annak érdekében, hogy eltitkolja valamely járványos betegséggel való megfertőződés kockázatát.



Módosul a Btk. betegségek leküzdésének meghiúsítására vonatkozó 352-es cikkelye is, olyan értelemben, hogy 15 évnyi börtönbüntetésre nő a kiróható büntetés mértéke, amennyiben valaki elmulasztja a betegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó intézkedések betartását, és ennek következtében meghal egy vagy több ember.



Büntetőjogi besorolás alá kerül a karanténra vagy kórházi beutalásra vonatkozó hatósági rendelkezés figyelmen kívül hagyása, függetlenül attól, hogy vannak-e vagy nincsenek következményei. Ez a bűncselekmény 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy bírsággal büntetendő.



Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre súlyosbítják a büntetést olyan esetben, ha valaki figyelmen kívül hagyja a karanténra vagy kórházi beutalásra vonatkozó hatósági intézkedést, és ezzel továbbadja a betegséget másoknak.



Újabb bűncselekményt is bevezettek a Btk-ba: eszerint büntetőjogi besorolás alá esik és 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntetendő, ha valaki visszatart olyan információkat, amelyek a fertőzött vagy fertőzött-gyanús személyek kellő időben történő azonosítását és elkülönítését teszik lehetővé. (agerpres)





