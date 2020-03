Szabad Európa Rádió: akár 900 ezer hazaérkezett román állampolgár kerülhette el a karantént és a lakhelyi elkülönítést

A Romániába hazatérő állampolgárok közül 200 ezertől 900 ezerre tehető azok száma, akik valamilyen módon elkerülték a karantént vagy az otthoni elkülönítést – írja a Szabad Európai Rádió - Románia.



Az utolsó hivatalos adat a Romániába érkező román állampolgárokról március 10-i, amikor 40 600-an lépték át a határt. Ekkor Olaszország bizonyos térségei fertőző területnek voltak elkönyvelve – az országos olasz karantént március 9-én rendelik el – és a román hatóságok nem tudták kiszűrni azokat, akik ilyen területekről érkeztek. Március 11-12. között az ország nyugati határán – a határrendészet adatai szerint – további 107 000 személy érkezik Romániába a nyugati államokból.



A magyarországi humanitárius folyosó megnyitása után (márc. 17) a hatóságok szerint napi 10 000 állampolgár érkezett, főként Olaszországból és Spanyolországból. Más források viszont – jelesül az aradi határrendészet arról adott hírt, hogy csak csütörtökön, március 19-én, 17 000 ember lépte át a határt; a temesvári hatóság közlése szerint péntek reggel további 25 000 személy érkezett Romániába. Központi országos nyilvántartás nincs – írja a Szabad Európa.



A lap a határrendészet adatai alapján úgy számolta, hogy a járvány kitörésének az elejétől a nyugati határátkelőkön legkevesebb 250 000 személy érkezett – amelyhez még hozzá kell tenni, hogy további emberek érkeztek a többi határátkelőkön, repülővel vagy hajóúton. A szám így könnyen elérheti az 500 000-t is.



Másrészt a lap Streinu Cercel – a bukaresti Matei Balș Járványkórház igazgatója, aki a Stratégiai Kommunikációs Csoport tagja –, az Antena 3-nak tett nyilatkozatára hivatkozik, ahol az orvos arról számolt be, hogy tudomása szerint Romániába megközelítőleg 1 millió állampolgár érkezett haza más országokból. A nyilatkozat szerint a problémát az okozza, hogy az emberek 20%-a valahogy elkerülte, hogy karanténba vagy otthoni elkülönítésbe helyezzék. A 20% pedig 200 000 embert jelent, mondta Streine Cercel.



A Szabad Európa megjegyzi, hogyha csak a legkisebb számot vesszük is, például, hogy március 20-ig 250 ezer ember lépte át a határt, és ezt a számot összevetjük a karanténban és az otthoni elkülönítésben lévő emberek számával, azaz 49 476-el (márc. 20-i adat), akkor is csak 19,7% került karanténba vagy lakhelyi izolációba.



A többiről – azaz 80%-ról, ami 200 524 személyt jelent – nincsenek nyilvános, hivatalos adatok.



Streine Cercel elmondta, hogyha a karanténban és az elkülönítésben lévő személyek számát – ami 49 476 (márc. 20-i adat) – az 1 milliónyi hazaérkezett román állampolgár számához vetjük, akkor kiderül, hogy 95%-uk nincs se karanténban, se elkülönítésben. Ekkor 950 524 emberről beszélhetünk, akik külföldről érkeztek és elkerülték az intézkedéseket.



A Szabad Európa Rádió Románia továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy péntekig 8 248 koronavírus tesztet végeztek el az országban: ha úgy számoljuk, hogy 250 000 ember érkezett külföldről, akkor csak 3,29%-ban végeztek teszteket, ha pedig az orvos által említett 1 milliót, akkor csak 0,82%-ban. (romania.europalibera)





