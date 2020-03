Háborog egy rendőri szakszervezet: a járőröket nem tesztelik akkor sem, amikor érintkeznek fertőzésgyanús személyekkel

Feszült helyzet alakult ki a Szatmár Megyei Rendőrség és a Közegészségügyi Igazgatóság között, derül ki az Europol rendőri szakszervezet közleményéből, amelyet a presasm.ro közölt.



A nézeteltérés egy baleset miatt jött létre, miután két járőregység csütörtökön Batiz község mellett történt baleset miatt volt kénytelen intézkedni.



Mint a jelentésből kiderült, két fiatalról van szó, akik egy forgalomba be nem íratott gépkocsival okozták a balesetet, ráadásul a sofőr ittas állapotban volt. Miután a rohammentőszolgálat (SMURD) ellátta őket, beszállították a sürgősségi fogadóegységhez (UPU), ahol kiderült, hogy mindketten szerdán érkeztek haza, egyikük Németországból, a másikuk Franciaországból – mindkét országban 10 ezer fölött van a COVID-19 fertőzöttek száma.



Annak ellenére, hogy a rendőrök az intézkedés közben maszkot és kesztyűt viseltek, több órán keresztül voltak a két fiatal közelében, illetve hogy közvetlen fizikai kapcsolatot is létesítettek velük az intézkedések során, a Közegészségügyi Igazgatóság visszautasította, hogy rajtuk is elvégezzék a COVID-19 tesztet: sőt, még otthoni elkülönülésbe sem kell vonulniuk.



A rendőröket, ahelyett, hogy tesztelték volna őket, azzal küldték el, hogy „voltak olyan kollégák, akik sokkal kitettebbek voltak a fertőzésnek, s mégsem kapták el azt”. A járőrök felettesei viszont meghagyták, hogy azért az autót, és a járőrök felszerelését is fertőtlenítsék.



A sajtónak eljuttatott közleményben, az Europol felteszi a kérdést, hogy vajon a rendőrök meddig fogadják el, hogy teljesítsék kötelességüket olyan feltételek közepette, amikor más állami szervek még szélsőséges helyzetekben sem nyújtanak védelmet számukra, nem végeznek teszteket, nem küldik otthoni elkülönítésbe őket, ezzel pedig veszélyeztetik őket és családjukat. (presasm.ro)

Nyitókép: sindicateuropol.ro

