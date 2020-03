Breaking! Részleges kijárási tilalom, határzár lép életbe vasárnap estétől!

Újabb óvintézkedéseket jelentett be szombat este Marcel Vela belügyminiszter és Raed Arafat államtitkár.



A most bejelentettek vasárnap este 10 órától lépnek életbe:



Bezárnak a fogászati rendelők, csak a sürgősségi esetek kezelése engedélyezett.



Bezárnak a bevásárlóközpontok, mallok, ezekben csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és ruhatisztítók maradhatnak nyitva.





Részleges kijárási tilalom lép érvénybe: 6 és 22 óra között csak munkába lehet menni, élelmiszerért, gyógyszerélt, ápolni valakit, vagy valakinek az elhunyta esetén. Rövid, a lakóhelyhez közeli kijárás engedélyezett. Ugyanakkor betiltják a csoportos összegyűléseket, háromnál több ember nem tartózkodhat együtt az utcán.



Bejelentették továbbá, hogy Romániába nem román állampolgár nem jöhet be a szükségállapot ideje alatt, kivételt képez ez alól a teherforgalom.



Azok, akik elhagyják a kötelező otthoni felügyeletet különösen veszélyes személyeknek tekintik ezután, és erőszakkal fogják karanténba helyezni őket.



A belügyminisztérium kiadta rendeletbe az önkormányzatoknak, hogy vegyék nyilvántartásba a 65 év feletti olyan személyeket, akiknek nincs támaszuk. Számukra kötelező lesz élelmiszert biztosítani.



Az istentiszteleteket/miséket meg lehet tartani a templomban, de résztvevők nélkül. A hatóságok az online, vagy a sajtón keresztül való közvetítést javasolják. Lehet tartani esküvőket, keresztelőket is, de ezekre nem mehet el nyolcnál több személy.



(hírünk frissül!)



