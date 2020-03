CNAS: Rendkívüli szabályozások a betegszabadságokkal kapcsolatban a szükségállapot idejére

Egy sor szabályozást jelentett be vasárnap a betegszabadságokkal kapcsolatban az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) az új koronavírus-járvány okán kihirdetett szükségállapot idejére.



Az AGERPRES hírügynökségnek eljuttatott közlemény értelmében az egészségügyi biztosítással rendelkező személyek betegszabadságra és a keresőképtelenség idejére járó juttatásra jogosultak a biztosítási időszak feltételének teljesítése nélkül. Ez azt jelenti, hogy azok a biztosított személyek is megkapják a betegszabadság idejére járó juttatást, illetve karantén pótlékot, akik nem fizették be a törvényben előírt hat hónapig az egészségügyi biztosítást.



A szükségállapot idején a több mint 3 hónapra kiállított betegszabadságról szóló dokumentumot nem kell láttamoztatni az egészségbiztosító pénztár szakorvosával.



Az említett intézkedések a 2020/195-ös elnöki dekrétum által kihirdetett szükségállapot idejére érvényesek, céljuk a megbetegedések megelőzése, nyomatékosította a CNAS. (agerpres)

